Tiene cáncer: Tras retiro de Televisa, galán se alista para morir y da su última voluntad

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien permaneció 21 años retirado de Televisa y que recientemente anunció su lucha contra el cáncer, de nueva cuenta sorprendió a sus miles de seguidores debido a que compartió un inquietante mensaje, con el que parece estarse despidiendo de este mundo. Asimismo, el reconocido artista compartió su última voluntad e hizo una petición muy especial al respecto.

Se trata del talentoso Sebastián Ligarde, quien debutó en la empresa de San Ángel desde 1986 con el melodrama Pobre juventud y luego se unió al elenco de Marionetas, pero comenzó a perder oportunidades actorales luego de que se descubriera que era gay. Tras un breve veto en esta televisora, el actor regresó para ser parte de exitosas novelas como Quinceañera, Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé.

Cuando Ligarde dejó de ser exclusivo de Televisa, emigró a la televisora del Ajusco para dar vida al villano del melodrama Belinda y posteriormente se dedicó a grabar películas en Estados Unidos, además de que trabajó para Telemundo y Venevisión. Luego de 21 años retirado, en 2022 volvió a Las Estrellas para grabar la serie El Doble, la cual aún no sale al aire. Durante su reaparición, el histrión compartió que tenía esposo y dio una lamentable noticia sobre su salud.

El actor Sebastián Ligarde

Resulta que Sebastián confesó que le detectaron cáncer de colon. Recientemente, el intérprete de 70 años volvió a dar de qué hablar debido a que alarmó a sus seguidores publicando un extraño mensaje a través de sus redes sociales, donde da a entender que ya se está despidiendo. Muy nostálgico y sensible, Ligarde grabó un video en TikTok donde expresó: "Si algún día me muero y no puedo despedir de ti. Nunca me voy a olvidar de la vida maravillosa que pudimos compartir juntos".

El actor explicó que este mensaje era para su familia más cercana, así como su sus fans mexicanos y peruanos. "Quiero que sepan estoy consciente del amor y el cariño y del amor que la gente en Perú me ha dado. Así que estoy haciendo arreglos para el día que yo falte". Por si fuera poco, Sebastián usó este video para revelar qué quiere que pase con sus restos y anunció que quiere que parte de sus cenizas sean esparcidas en tierras peruanas.

(Quiero que) Mis cenizas sean repartidas en la cripta familiar la mitad de ellas y la otra mitad quiero que sean depositadas en Perú. Así dejo un pedacito de mi corazón en Perú los amo", mencionó.

