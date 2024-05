Tragedia en Televisa: Conductor de 'Hoy' sufre irreparable perdida e hizo dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se habla de la tan trágica noticia que envolvió a los millones de fans de Televisa y al mundo del espectáculo ante la irreparable perdida del actual presentador del programa Hoy, que en ese entonces solo tenía alrededor de 11 años de edad, Paul Stanley, que ahora sigue dando de que hablar al filtrarse detalles y declaraciones, como su dura confesión sobre el tan lamentable día.

Desde el pasado viernes 24 de mayo, se ha estado transmitiendo en Prime Video un par de los episodios de la serie sobre el brutal asesinado del presentador de Pácatelas, ocurrido el 7 de junio de 1999, por lo que se han reavivado muchas teorías y confesiones de aquel tiempo, y también de familiares sobre como vivieron este doloroso momento. Una de estas declaraciones fue la que hizo Paul a Yordi Rosado hace un año, con la otra biosere de este hecho transmitida por VIX, El Show: Crónica de un Asesinato.

Según lo que recordó el colega de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, él estaba en su escuela, cuando le informaron que "A uno de tus parientes intentaron secuestrarlo", señalando que la cadena de eventos fue: "Estaba en sexto de primaria, ya era... Estaba haciendo una exposición de fin de año. Era trabajo de fin de año. Estaba haciendo una exposición del cine, creo que de los hermanos Lumiere cuando llamaron al profesor y la madre (la religiosa) le dijo que había pasado algo con mi papá".

Según el conductor de Miembros al Aire, cuando no le dieron información, salió corriendo y llamó a la oficina de Paco, donde pudo hablar con Norma, su secretaria: "Se escucha mucho desm... y después de un rato me contesta y me dice: 'Disculpe no puedo tener la línea ocupada'. (Él dijo) 'Norma, Norma, soy yo, Paul. ¿Cómo está mi papá?' y se soltó a llorar y me dijo: 'Paul, tienes que ser fuerte, de lo que te voy a decir. Tú papá está muerto. Lo acaban de matar'".

Aunque esto fue un golpe muy duro, el esposo de Joely Bernat, confesó que lo más doloroso fue ver a su madre tras la noticia, sufriendo por esta perdida. De igual forma estremeció al público al revelar que vio una foto de su padre muerto en el periódico: "Al siguiente día fue el sepelio y fuimos con una amiga de mi mamá. Nos paramos en un puesto de periódico y veo los periódicos amarillistas con la foto de mi jefe todo balaceado. Se me acerca la del puesto de periódico y me dice: 'Qué feo lo dejaron, ¿no, niño?', y le dije: 'Sí, era mi papá'.

Fuente: Tribuna del Yaqui