Traición de Karla Panini llegaría a la TV, hermana de Karla Luna haría serie de su historia

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el odio hacía la polémica actriz, Karla Panini, y su actual esposo, Américo Garza, podría aumentar, debido a que se dice que pronto su traición llegaría a la TV, dado a que ellos mismos afirman que la hermana de la difunta actriz y comediante, Karla Luna, estaría en pláticas para hacer una serie sobre la triste historia de su vida, revelando todo de la separación de 'Las Lavanderas', su presunto engaño y por supuesto su lucha contra el cáncer.

Como se sabe, desde hace casi 10 años que se sabe que el programa de Las Lavanderas terminó a causa de que Luna descubrió que Panini la traicionó al robarle al marido, pues en una entrevista con 'Platanito' en el 2015, confesó que descubrió la infidelidad del padre de sus hijos con la que creyó era su mejor amiga, mientras que además luchaba en contra del cáncer de matriz, que al final le costó la vida.

Pese a que ha pasado casi una década de estas declaraciones, el público no ha olvidado y la pareja sigue siendo la más odiada por todo México, lo que parece podría agravarse aún más, dado a que según Panini y Garza, esto llegaría a la pantalla grande o chica, dependiendo de productores, a causa de Érika Luna, la mencionada hermana de Karla, que supuestamente usaría "testimonios falsos" en su contra.

Fue mediante una entrevista con TV Notas, que Américo y la exlavandera, que detallaron que se han enterado de esta movida de su excuñada por un amigo, que supuestamente les confesaría que Érika está pagando a gente para que den testimonios en su contra aunque no sean ciertos: "Esto lo hacen con el afán de generar publicidad y expectativas para cuando salga el documental. Como se dieron cuenta de que causó controversia lo que pasó con la influencer coreana, quieren sacar provecho".

Hace dos semanas, un chico llamado Rafael Fernández nos contactó. Nos dijo que la familia Luna lo contrató para inventar que Américo y él tuvieron un amorío gay en 2020. Nos envió los mensajes con Érika Luna, que hablan sobre hacer esta serie y la demanda. Que varias personas del medio ya habían aceptado participar en las demandas y en el documental. Está saliendo a la luz lo que siempre hemos dicho. Solo buscan lucrar con todo esto", afirmó Panini.

Ante este hecho, Américo declaró que el juez determinó que la familia de Luna no puede ver a sus hijas por precisamente estas acciones, en las que al parecer solo buscan dinero, incluso declaró que su difunta ex le había confesado su presunto arrepentimiento de escuchar a los demás: "Esto es cosa juzgada. Un juez determinó que no pueden ver a mis hijas. A ellos solo les interesa el dinero. Siempre se han manejado con mentiras, desde antes de que falleciera Karla (Luna). Ella me dijo en una ocasión que se arrepentía de haberle hecho caso a lo que le decía su familia".

Finalmente, declararon que en caso de que se haga la bioserie, película, documental o lo que sea que planeen, van a demandar y llegar a las últimas consecuencias legales: "Vamos a checarlo con nuestros abogados. Si nos inventan cosas, tendrán que comprobarlas. Ya no estamos dispuestos a quedarnos callados. Ha crecido tanto esta mentira que nos obligan a contar realmente lo que vivimos. No sé si en una serie o documental, aunque salgamos nosotros raspados. No es por querer limpiar nuestra imagen ni mucho menos por dinero".

