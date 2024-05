Tras infarto en 'VLA', Ricardo Casares estremece a TV Azteca con una alarmante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido presentador de TV, Ricardo Casares, a varios meses de haber sufrido un infarto al corazón antes de comenzar su participación diaria en Venga la Alegría, acaba de brindar una entrevista en la que logró estremecer a TV Azteca y los lectores, pues se sinceró como nunca antes de los posibles motivos de este revés en su salud, haciendo una alarmante confesión.

Fue el 26 de febrero cuando inesperadamente, Ricardo se desvaneció ante sus compañeros del matutino del Ajusco, actualmente producido por Maru Silva, y fue llevado lo más pronto posible al hospital más cercano a las instalaciones del programa antes mencionado, en donde se confirmó que sufrió un infarto. Tras esto fue sometido a una cirugía y estuvo internado alrededor de una semana, siendo dado de alta con la condición de permanecer tres semanas en reposo absoluto.

Ahora, después tres meses de este impactante momento, Ricardo se encuentra aprovechando cada momento, ha regresado al programa y decidió brindar una entrevista para TV Notas en la que confirma que ha terminado la fase inicial de su rehabilitación, haciendo inesperadas confesiones: "Estoy muy motivado y mejorando. Ya terminé la primera fase de la rehabilitación cardíaca. En este momento tengo la energía de una persona sana. Seguiré haciendo rehabilitación para tener la energía de una persona en forma".

Ante esto, el expresentador de Ventaneando señaló que aún debe de mantener importantes cuidados, pues sí ha tenido varias secuelas de este evento de salud que ha marcado un antes y después en su vida: "Me mareo un poco si me paro rápido. El estómago es otro tema porque son tres meses tomando siete pastillas al día. Cada vez tengo menos punzadas en el pecho. El doctor me dijo que mi expectativa de vida es la misma que la de cualquier persona, si me cuido".

Con respecto a las causas, Ricardo confesó que aunque no es nada 100 por ciento seguro, los médicos creen que se debió al Covid-19, del cual tenía dos semanas de haber superado, o por una enfermedad que padece desde hace varios años: "No se sabe. Creen que pudo haber sido por el Covid-19 que me dio dos semanas antes. O por un tema de ácido úrico que padezco desde hace varios años".

Casares ante esto señaló que como sea el caso, él piensa aprovechar esta segunda oportunidad y aprendió algo muy valioso, o al menos para él: "Ahora que la vida me dio otra oportunidad la quiero dedicar a cosas positivas. Cuando sentí que se me acababa el tiempo pensé en la gente que quiero y en los lugares en los que he sido feliz. En ninguna mala experiencia. La enseñanza de esto es: 'No te claves en lo malo, hay que ser agradecidos y disfrutar lo bueno'".

Finalmente, el reconocido colega de Kristal Silva señaló que sigue firme en su decisión de no convertirse en padre, y desea poder aprovechar su espacio en la televisión y su posición como figura pública, para crear conciencia de la salud cardiovascular, además de la importancia del ejercicio y una alimentación balanceada, destacando que desde ahora su labor es clara y quiere ayudar lo más que se pueda.

