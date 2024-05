Acusan a Paco Stanley de abusar de su poder para 'beneficiarse' de sus trabajadoras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las bioseries son una especie de entretenimiento con el que ya estamos familiarizados. Ahora toca el turno de un proyecto que retrate lo que fue la vida de Paco Stanley. El estreno de la serie en Prime Video ha reavivado la nostalgia entre varias personalidades, entre ellas, Inés Moreno, una destacada periodista de espectáculos que, en sus primeros pasos profesionales, compartió vivencias junto a Paco Stanley.

La relación entre Moreno y Stanley se gestó cuando esta recibió una invitación para unirse como bailarina en un espectáculo liderado por el famoso presentador, junto a Mario Bezares y otros miembros del equipo de 'Pácatelas'. La periodista también destacó cómo Mario Bezares mostraba una actitud respetuosa hacia sus compañeras, en contraste con Paco Stanley. En una ocasión durante la gira, Stanley hizo un comentario que dejó marcada a Moreno: "Nos dijo a las chicas: 'Escuchen, voy a montar El Tenorio Cómico, y quiero que varias de ustedes sirvan como atractivo visual'".

Más tarde, Stanley la invitó a una comida, aparentemente para discutir sobre su posible participación en la obra teatral El Tenorio. Sin embargo, la situación se tornó extraña cuando le dio detalles sobre la reunión, mismos que de inmediato pusieron en alerta a Moreno. La cita era a solas y en la habitación de un hotel.

Ante esta inusual invitación, decidió no acudir sola y llevó a una de sus compañeras de trabajo. Al llegar al lugar acordado, se encontraron con un trabajador de él, quien les abrió la puerta y al verlas a las dos en la entrada les dijo que su jefe no podría acudir a la tan esperada comida. Sin más que decir, las chicas optaron por retirarse del lugar.

Entonces llego al cuarto y me abre la puerta, una persona que trabajaba con él, y le digo: 'es que Paco, nos invitó a comer', y me dijo: 'no pues es que el señor dice que ya no va a ir a comer', le digo: 'bueno, pues entonces nos vemos".

El incidente tomó un rumbo aún más raro cuando, al finalizar el espectáculo, Stanley confrontó a Moreno por haber llevado a una acompañante. Le explicó que había pensado que era solo una comida y que por ello no creyó que fuera un problema llevar a alguien. Como era de esperarse, el locutor fue grosero desde ese momento con ella; tenía actitudes que iban desde ignorarla hasta contestarle de forma ruda. Pero para Moreno este cambio de comportamiento no tuvo relevancia, incluso dijo que estaba dispuesta a pagar ese precio con tal de no haberse ido a "meter al cuarto con el señor".

En la noche, terminando el show, me ve y me dice: 'te dije que te veía a ti, nada más a ti, ¿por qué fuiste con otra persona?', pero mal plan, y le digo: 'no señor, pues es que yo pensé que era para ir a comer, no creí que fuera un problema' (...) Me dice: 'pues olvídate del 'Tenorio', y pues súper cortante, mala onda".

Fuente: Tribuna Sonora