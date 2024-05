Adiós TV Azteca: Tras revelar cáncer, despiden a conductora de 'Ventaneando': "Buen viaje"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca recibió una muy mala noticia durante los últimos días y es que se confirmó que una querida conductora abandonó Ventaneando por una poderosa razón y este miércoles 29 de mayo el programa compartió cómo fue su despedida. Se trata de Jimena Pérez 'La Choco', quien en 2023 enfrentó una dura batalla contra el cáncer de mama, que afortunadamente logró vencer.

Como se sabe, la periodista y presentadora lleva trabajando en la televisora del Ajusco desde hace dos décadas, de las cuales estuvo 12 años colaborando en el programa de Pati Chapoy, sin embargo, tuvo que renunciar a la emisión cuando se mudó a España con su familia en 2019. 'La Choco' y su familia ahora viven en la 'Madre Patria' debido a que allá pueden dar mejor atención a la salud de su hijo pequeño Iñaki, quien fue diagnosticado con trastorno del espectro autista.

Desde entonces, la cuñada de Atala Sarmiento solo regresa a México por temporadas, tal como ocurrió semanas atrás. Hace aproximadamente 15 días Jimena dio la sorpresa de reincorporarse al elenco de Ventaneando junto a Pedro Sola, Daniel Bisogno y Mónica Castañeda, entre otros, y por primera vez se dejó ver luciendo su cabellera corta tras haber luchado contra el cáncer en 2023.

Desafortunadamente, esta semana Pérez tuvo que volver a salir del aire ya que debía regresar a España con su familia. Este miércoles 29 de mayo, el programa mostró cómo fue la despedida de la conductora en el foro, publicando un video donde Pedro le da una emotiva despedida: "Qué triste fue el adiós, amor, qué enorme soledad nos quedó al partir, con el llanto en los ojos", mencionó el conductor cantando.

Inmediatamente, 'La Choco' le dio un abrazo a su compañero, quien siguió hablando maravillas de ella: "Cuando llegas nos da una alegría brutal a nosotros, pero cuando te vas, lo extrañamos mucho", dijo Sola, además de que trajo al presente el momento que conoció a la conductora: "Llegaste con tu pelito castaño, no, no, fue muy padre y nos hicimos amigos desde ese día".

Pérez aseguró que a la fecha, más que una amistad, con Pedrito ha formado una familia, por lo que a ella también le dolía dejar Ventaneando. Asimismo, compartió cuál es la razón por la que no se puede integrar de lleno al programa: "Les agradezco de verdad el cariño, los mensajes que me ponen, pero tengo tres chamacos que me esperan, la perrita", mencionó la conductora mientras que Ricky Manjarrez le dijo: "Buen viaje 'Choco'".

