Bajó 30 kilos: Tras unirse a 'Hoy', actriz los traiciona y se confiesa en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien recientemente anunció su retiro de Televisa, sorprendió a todos los televidentes debido a que ayer martes 28 de mayo apareció en el programa de la competencia, Venga la Alegría, hablando de su drástico cambio físico. Se trata de la querida Angélica Vale, quien luce irreconocible luego de perder 30 kilos en solo un año.

La estrella fue abordada por reporteros de VLA a su salida de las instalaciones de San Ángel, minutos después de haber estado como invitada del matutino Hoy. La prensa de inmediato preguntó a la también actriz y cantante sobre su nueva apariencia, y es que a pesar de que ha sido muy abierta al hablar públicamente sobre el proceso que atravesó para lograr su peso ideal, siguen saliendo noticias falsas sobre su salud.

Antes y después de Angélica Vale

La actriz de 48 años decidió poner un alto a los rumores que señalan que podría estar padeciendo algún desorden alimenticio de forma contundente: "¡Ay, Dios!, vigoréxica… ¿qué es eso?... no le puede dar gusto uno a todo mundo, hay gente que está contenta… No, la mayoría de la gente me dice cosas muy bonitas, creo que era un mensaje mucho más personal, o sea, era mucho más para mí, para mis hijos, de yo sentirme bien, insisto, para estar sana", explicó Vale.

Sobre el cambio radical que se observa en su figura, la hija de Angélica María y Raúl Vale subrayó: "Ese no era mi peso, este es mi peso normal, entonces yo sí necesitaba bajar". En este sentido, 'La Vale' recalcó que más que una situación de apariencia, su deseo de bajar de peso surgió para combatir algunos problemas de su salud que estaba sufriendo a causa del sobrepeso.

Sé que hay muchas mujeres que no tienen problemas de sobrepeso por estar subidas de peso, ¿si me explicó?, pero yo sí, yo sí estoy muy contenta, muy feliz, porque si estoy mucho más saludable", concluyó.

En entrevistas anteriores, la estrella de novelas como Soñadoras, Amigas y Rivales, Las vías del amor y La Fea Más Bella relató que, más que excederse en las cantidades de comida, el sobrepeso que padeció se debió a las hormonas que le fueron administradas cuando estuvo embarazada de sus dos hijos; Angélica Masiel y Daniel Nicolás, sobre todo, en el caso de su hijo menor, con quien adquirió 30 kilos.

Por tal motivo, aunque trató con distintas dietas a través de todos estos años, fue hasta que una endocrinóloga le indicó que su problema se debía a un desequilibrio hormonal y con el tratamiento adecuado logró perder el peso que ganó por su maternidad, luciendo irreconocible este 2024, que regresó a Televisa para conducir el reality Juego de Voces.

