Ciudad de México. - Para todos los fans de Blink-182 en México, esta noticia de seguro les va a gustar, pues la icónica banda pisará tierras mexicanas de nueva cuenta. Tras varias cancelaciones, la agrupación de happy punk por fin anunció una nueva fecha en el Foro Sol de la CDMX, pero ¿Cuándo y cómo puedes asegurar tu lugar? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Apenas el mes pasado, Blink-182 anunció que, debido a problemas de salud, no podrían asistir en las fechas programadas en el Palacio de los Deportes. Dicha noticia causó gran tristeza entre sus seguidores mexicanos, quienes ya habían sufrido una cancelación el año pasado por una lesión en la mano de Travis Barker, su baterista.

Blink-182 anuncia concierto en el Foro Sol: Fecha y detalles de la preventa. Foto: Internet

Sin embargo, ahora los fans podrán disfrutar de los éxitos de la banda, la cual está conformada por Barker, Mark Hoppus y Tom Delonge, que en los 2000 se coronó como uno de los exponentes más importantes del género ya mencionado. Pues bien, ahora la cita para su nuevo concierto será el próximo 9 de noviembre en el Foro Sol, como parte del Latin America Tour 2024. Este show se suma a los eventos que celebrarán la reinauguración del recinto tras las remodelaciones.

La preventa para el concierto de Blink-182 en el Foro Sol será el 5 de junio, esta será exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex, con facilidades de pago a partir de 3 meses sin intereses, por lo que es el momento ideal para asegurar tus entradas y no perderte esta esperada presentación

Es necesario comentar que la banda ha enfrentado varios contratiempos en sus intentos de presentarse en México. La última cancelación fue debido a una crisis de salud de Hoppus. En abril, el vocalista compartió a través de su cuenta de Discord que estaba lidiando con problemas de garganta: "Me siento muy bien, excepto que mi garganta arde cada vez que trago o hablo. Ayer estuve tosiendo mierd*".

Los seguidores de Blink-182 ya se encuentran muy entusiasmados por la posibilidad de finalmente ver a sus ídolos en vivo. Con éxitos como All the Small Things y First Date, la banda promete un espectáculo inolvidable, y los fans esperan que esta vez no haya más cancelaciones, así que prepárense para el regreso de la banda a escenarios mexicanos.

Fuente: Tribuna