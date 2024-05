Cancelan show de Luis R. Conriquez en cierre de campaña por las fuertes amenazas

Comparta este artículo

Matamoros, Tamaulipas.- El esperado cierre de campaña de Leticia Salazar Vázquez, candidata a la alcaldía de Matamoros por la coalición Fuerza y corazón por Tamaulipas del PRI y PAN, se vio interrumpido este miércoles 29 de mayo tras recibir amenazas en contra de su artista invitado, Luis R. Conriquez. La presentación del famoso cantante de regional mexicano estaba programada para la tarde en la Plaza Principal de Matamoros. En una conferencia de prensa que se dio mañana, la propia candidata informó sobre la decisión de cancelar el evento.

A mi gente de Matamoros les comunico que hoy a las 6 de la tarde teníamos cita en la plaza principal para el festejo de la victoria, como lo hemos denominado. Sin embargo, tengo que informarles que esto no será posible ya que se han recibido serias amenazas si el artista invitado venía a nuestro evento", declaró Salazar Vázquez con evidente preocupación

La candidata no especificó quiénes fueron los autores de las amenazas, aunque insinuó que se trataba de un grupo del crimen organizado.

Mi compromiso como candidata y como ciudadana responsable es principalmente cuidar de nuestra familia. No podemos permitir, de ninguna manera, poner en riesgo a nadie. Lamento mucho que con esto se confirme lo que hemos venido diciendo de manera reiterada, la alianza que hay entre la delincuencia y miembros del partido en el poder”, añadió, subrayando el clima de inseguridad que afecta a la región

Crédito: Internet

Leticia Salazar aprovechó para recalcar su postura firme contra la delincuencia, asegurando que estas amenazas solo refuerzan su determinación de implementar cambios y estrategias para combatir el crimen en Matamoros.

Les pido a todos los ciudadanos en edad de votar, a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres, demostremos que somos más los buenos y que juntos somos más fuertes que ellos. Recuerden este proyecto va más allá de grupos, va más allá de colores, se trata de recuperar la dignidad de nuestras familias, defendamos nuestra casa, concluyó con un llamado a la unidad y al voto

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de las amenazas contra Luis R. Conriquez, y el cantante no ha emitido ninguna declaración sobre el incidente. Esta no es la primera vez que Leticia Salazar enfrenta situaciones relacionadas con la violencia en Matamoros. A mediados de mayo, la candidata quedó en medio de una balacera mientras realizaba un recorrido de campaña.

Hoy cuando estábamos recorriendo empezaron los disparos muy cerquita de donde estábamos, tuvimos que correr todos a resguardarnos”, relató en aquella ocasión, destacando la frecuencia y cercanía de los incidentes violentos en la ciudad

No esperas que pase algo tan cerquita, los de la batucada dejaron tirados sus instrumentos. Estamos esperando que ya pasó la situación de riesgo para salir todos juntos y cuidar a nuestra gente. Gracias a todos por su apoyo, vamos a seguir y no vamos a parar, debemos acabar con esta situación de inseguridad y muchos en Matamoros sufren esto. Estamos y seguiremos bien”, afirmó, mostrando su determinación a continuar con su campaña a pesar de los riesgos

Cabe mencionar que hace poco, OCESA anunció la cancelación de su concierto en la Plaza de Toros México, programado para el 14 de julio, debido a “problemas de logística ajenos al artista, al venue y OCESA”. Además, el cantante ha estado en el centro de la controversia tras ser acusado por su esposa Karen Cano de violencia doméstica, un tema que ha captado la atención de los medios y del público.

Crédito: Internet

Pese a las dificultades, varios colegas del género de corridos han mostrado su apoyo a Conriquez. Personalidades como Peso Pluma, El Panter Bélico y El Komander han expresado su solidaridad a través de redes sociales, defendiendo al cantante en medio de las acusaciones y los contratiempos.

Fuente: Tribuna