Cristian Nodal se hace tendencia por mirar de forma 'coqueta' a Tania Rincón en 'Hoy'

Ciudad de México. - El reconocido cantante de regional mexicano Christian Nodal, tras anunciar su ruptura con la cantante argentina Cazzu, ha vuelto a estar en el ojo del huracán. Esta vez, su comportamiento durante su visita al programa matutino Hoy ha llamado la atención, particularmente por la forma en la que miró a la conductora Tania Rincón.

El pasado viernes 24 de mayo, Nodal fue el invitado especial en Hoy para promocionar su gira 'Pa’l Cora Tour', que incluye varias fechas en México. Durante su participación, el programa organizó diversas actividades en su honor, desde degustaciones de ceviche hasta una demostración de lucha libre en vivo. Aunque Nodal participó en todas las dinámicas, varios espectadores comentaron que se notaba incómodo, dando la impresión de que no quería estar frente a las cámaras.

A pesar de su aparente incomodidad, la situación cambió durante una dinámica en la que los conductores competían en un toro mecánico mientras cantaban canciones de Nodal. Tania Rincón, una de las conductoras del programa, atrajo notablemente la atención del cantante. Los espectadores notaron un cambio significativo en el semblante de Nodal, pasando de una expresión seria a una sonrisa cálida cada vez que interactuaba con Rincón.

Este cambio no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Nodal hubiera quedado prendado de la belleza de la exmodelo michoacana. Los comentarios en las redes no tardaron en surgir: "No hay ser humano que se resista a ver de esa manera a Tania Rincón", "Tania siempre ha tenido ese ángel" y "Creo que hasta Andrea Legarreta se dio cuenta" fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las plataformas digitales.

La grafóloga Maryfer Centeno se sumó a la discusión, analizando el lenguaje corporal de Nodal durante el programa. En un video de TikTok, Centeno afirmó que la mirada de Nodal hacia Rincón era "como de borreguito", sugiriendo que estaba claramente impresionado por la conductora.

Es un hecho que esta es una mirada hasta como de borreguito, ‘hay qué bonita eres, Tania’ (...) reconoció lo guapa que es Tania Rincón y en una de esas va hasta más seguido al programa ‘Hoy’”, comentó Centeno

El video de Nodal observando a Tania Rincón se viralizó rápidamente en TikTok, acumulando más de un millón de reproducciones. La descripción del video plantea la pregunta: “¿Qué tiene Tania que roba miradas a los invitados?”.

Tania Rincón, una de las más queridas de la televisión mexicana y ha pasado casos similares antes. En el pasado estuvo junto al actor español Miguel Ángel Silvestre en el programa Venga la Alegría y esto también generó comentarios similares, destacando su carisma. Mira el video dando clic aquí.

