Eugenio Derbez se prepara para reencuentro con Victoria Ruffo; confiesa cómo se siente

Ciudad de México.- La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no terminó de la mejor manera en 1996. Desde entonces cada uno siguió su camino y, a decir por lo que se puede ver en medios de comunicación, ambos han hecho de todo para evitarse. Ni siquiera los eventos especiales que involucran al hijo que tiene en común han logrado unirlos; recordemos que hace un mes, José Eduardo Derbez tuvo que asistir a dos baby showers junto a su novia Paola Dalay, cada uno organizado por la actriz y el comediante.

Sin embargo, este largo distanciamiento entre las dos estrellas podría estar a punto de terminar. Ante el nacimiento de su nieta, la posibilidad de que tengan que reencontrarse es bastante alta. Periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle al personaje de Familia Peluche cómo se sentía al pensar que podía ver frente a frente a quien fue su pareja en el pasado. Dado que el contacto ha sido nulo por años, el mayor de los Derbez confesó estar nervioso.

Si bien Derbez y Ruffo han dicho a la prense que los conflictos que tuvieron ya son cosa del ayer en múltiples ocasiones, lo cierto es que ninguno ha dado 'su brazo a torcer' y no se les ha visto convivir el público. Con la llegada de su nieta Tessa, quizás ha llegado el momento en el que ambos asuman que tendrán que interactuar en algún punto por la niña.

En entrevista con De Primera Mano, el comediante mexicano reconoció que la situación lo pone tenso, pues no sabe de qué forma se desenvolverá su encuentro. Pese a todo, confía en que Tessa dé pie a un nuevo capítulo en la vida ambos y que gracias a ella se construya una mejor relación. También pidió al público que en vez de centrar el foco en antiguas disputas, centre la atención en la bebé que viene en camino, pues ella es "la protagonista". En cambio, las viejas rencillas ya se han empolvado y aburren, según dijo.

También estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se vaya a dar, yo creo que la gente está más preocupada por el encuentro de nosotros que por el nacimiento de la bebé. Aquí la protagonista debe ser la bebé y José Eduardo, y lo nuestro ya qué aburrición, han sido muchos años, ojalá que esto haga que finalmente haya una mejor convivencia".

La pareja anunció su embarazo en enero 2024

Finalmente, el productor de No se Aceptan Devoluciones aplaudió la madurez que ha demostrado José Eduardo en esta etapa en la que se inicia como padre. Incluso lamentó no haber contado con esta entereza cuando él se convirtió en papá y se dijo arrepentido de no haberle podido dar a su hijo la estabilidad de ver que sus padres se llevaran bien.