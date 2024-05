Filtran fuertes declaraciones de galán de Televisa sobre romance con madre de Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 22 años de haber quedado "viudo", en una revista de espectáculos han filtrado las fuertes declaraciones que realizó el tan reconocido galán de Televisa y también presentador, Juan Carlos Barretos, recientemente sobre su tan conocido romance con la famosa y difunta actriz de melodramas, Silvia Derbez, la cual fue madre del productor y también histrión, Eugenio Derbez.

Como se sabe, Juan Carlos y Silvia mantuvieron un romance de casi dos décadas, culminando a causa del lamentable fallecimiento de la reconocida actriz de Simplemente María. Ahora, tras 22 años de su deceso, en la revista TV Notas acaban de recordar una entrevista que el propio actor de melodramas les dio en exclusiva hace un año, en la que reconoció que este amor fue tan grande y puro, que aún tras tantos años de su partida no ha tenido otro amor.

En la entrevista, el actor de novelas como Cachito de Cielo, afirmó que jamás tuvo problemas con las diferencia de edades, pues desde que era un niño vio esta clase de parejas tan disparejas, que en su opinión era normal: "Aunque me llevara 25 años de edad, fue siempre una relación de amor normal; nuestra diferencia de edades nunca me pareció extraordinaria, porque cuando yo nací, mi padre tenía 45 años y mi madre 23. Después, mi mamá tuvo un novio que luego fue su marido, que era menor que yo".

Juan Carlos Barreto. Internet

Como que en mi familia se daban mucho las relaciones con gran diferencia de edades, nunca me pareció extraño; no lo hurté, lo heredé, y esa mujer me cambió la vida, se lo agradezco en el alma. Después de conocerla, yo cambié mucho y la amo", aseveró Juan Carlos.

Con respecto a si nunca deseo tener hijos, Barreto señaló que no fue algo que él deseara, pues en realidad creció educando a sus cinco hermanos menores, así que el tema de los hijos no fue un punto de discusión: "La parte de la paternidad la tengo cubierta desde chico, por eso sé cocinar, planchar, coser; además era yo quien iba a las juntas escolares de mis hermanos. A veces mi papá volvía a nuestras vidas cuando se le antojaba y desbarataba todo lo que yo hacía, y luego se volvía a ir. Por su parte, Silvia ya tenía a sus dos hijos, Eugenio y Silvia; cuando la conocí, ya no tenía edad para embarazarse".

Finalmente, el histrión de Yo No Creo En Los Hombres, afirmó que para él no hay más amor que el que tuvo para Silvia, por lo que aún ahora no ha tenido otra mujer en su vida: "No tengo esposa, ni novia, soy viudo después de haber tenido una relación de 19 años con doña Silvia y muy honrado de haberla amado; era una mujer fantástica, una dama, aparte de ser una gran actriz y, sobre todo, una persona espléndida que siempre será parte de mi vida. Después de ella, nunca volví a tener una relación seria, ni a engancharme amorosamente con alguien".

Silvia y Juan Carlos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui