Hija de Silvia Pinal llega a 'Hoy' en silla de ruedas y da triste noticia a la dinastía

Ciudad de México.- Sin duda alguna la dinastía de artistas más conocida y controversial del país son las Pinal, cuya matriarca es Silvia Pinal, ya que no hay semana que la familia no esté en tendencia por algún escándalo o por una situación de salud que tiene qué ver con la estrella mexicana. Recientemente una de las hijas de la intérprete alarmó a la prensa tras ser captada en silla de ruedas, además dio una triste noticia para la dinastía.

Se trata de la querida Sylvia Pasquel, quien fue captada por diversos reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México mientras estaba siendo trasladada en silla de ruedas por las terminales. Aunque no habló sobre el motivo por el que estaba en la silla, la actriz y cantante platicó un poco de su nieta Michelle Salas, quien tiene poco más de medio año de casada con el empresario Danilo Díaz Granados.

Sylvia Pasquel aparece en silla de ruedas

De forma tajante, la abuela de la modelo negó rotundamente que la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas vaya a sorprender con una próxima noticia de embarazo, pese a que varios miembros de la familia han mostrado entusiasmo en que Mich tenga a su primer bebé. "Todavía no. No, no creo que sea rápido eh, la verdad mi nieta tiene muchos compromisos, viaja mucho, se está cambiando de casa, y pues realmente tiene muchas ocupaciones, ahorita no está para tener un bebecito", explicó Pasquel.

De la misma manera, la reconocida actriz de novelas como Yo amo a Juan Querendón recalcó a medios como el programa Hoy que la boda entre su nieta y el venezolano simplemente sucedió porque era el siguiente paso que tenían que dar como pareja y no porque estuvieran cercanos a convertirse en padres. "Ya llevaban mucho tiempo de novios, ya se conocen bien y Danilo es una excelente persona, es un chavo muy bueno la verdad", comentó la famosa.

Finalmente, Sylvia Pasquel no perdió la oportunidad de alabar a Michelle Salas y Luis Miguel, luego de que padre e hija reaparecieron en redes sociales con una fotografía en la que presumen la excelente relación que mantienen a pesar de que el cantante no fue un padre presente durante la niñez de la influencer. "Sí, están guapos, están bien vestidos, están elegantes, elegancia de la de Francia, su copita de vino, en avión privado, a todo dar", manifestó la artista antes de abandonar el lugar.

