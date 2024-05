¿Le robaron? Christian Nodal explota y hace fuerte confesión de familia de Cazzu tras ruptura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que a través de sus redes sociales explotó furioso ante los rumores sobre su separación de la madre de su hija, la cantante de rap argentina, Cazzu, por lo que hizo una fuerte confesión sobre la familia de la conocida 'Nena Trampa', después de su ruptura.

El pasado jueves 23 de mayo del año en curso, Nodal a través de su cuenta de Instagram confirmó que tras casi dos años de relación y una hija de ocho meses, Inti, habían tomado la decisión de separarse, asegurando que todo se dio en los mejores términos y de acuerdo mutuo. Pero como siempre, en redes sociales las especulaciones de la verdad detrás del anuncio, y entre estas salió que supuestamente la hermana de Cazzu estaría detrás de un robo.

Como se sabe, fue en el podcast Noche de Luz, de Luz García, que el cantante sonorense declaró que hace varios meses que dejaron su hogar en Argentina, pues hombres fueron a robar cuando estaba en París: "Entraron a robar en la casa en Argentina y ya no vivimos en Argentina. Fue el mismo día que viajé a París. A las 4 de la mañana, entraron; Cazzu tiene una hermana que se acaba de casar: amarraron a su esposa, a mi cuñada, le quitaron los anillos, se robaron dinero".

Con dicha información y el anuncio de separación, el periodista argentino, Maximiliano Lumbia, aseguró que la gota que derramó el vaso en la relación de Nodal y Cazzu, además de los celos e infidelidades, señalando que: "Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado con algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos, infidelidad e inseguridades".

Y ahora, este miércoles 29 de mayo, Nodal a través de su red social compartió un mensaje en el que aseguró que debían de detener todo el odio y todas los chismes que han estado circulando en contra de la familia de Julieta Emilia Cazzuchelli: "Mi gente, les pido por favor que paren el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina".

Con determinación y sin lugar a dudas, el intérprete de temas como Adiós Amor dejó en claro que es mentira que relacione a su excuñada y su esposa con lo que sucedió en dicho momento, señalando que respeta y quiere a la familia materna de su hija: "Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias".

