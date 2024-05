Sofía Castro estalla y da poderoso mensaje tras criticas a su cuerpo: "No tienen derecho"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Sofía Castro, acaba de emplear sus redes sociales para demostrar que se encuentra harta, y estalló contra sus haters, por lo que decidió enviar un poderoso mensaje al ver todos los comentarios, ataques y criticas a su cuerpo, señalando que estos comentarios estaban de sobra pues en su opinión nadie "tiene derecho" a juzgarla por su físico.

La famosa hija de la reconocida actriz, Angélica Rivera, y el productor de melodramas, José Alberto 'El Güero' Castro, ha sido un tema de conversación en las redes sociales y medios de comunicación en los últimos meses debido a las críticas que ha recibido sobre su físico. En respuesta a estos comentarios, Sofía tomó una postura firme y expresó sus pensamientos a través de su cuenta de Instagram.

La actriz de Vino El Amor, se dirigió a sus seguidores y detractores por igual, diciendo: "Nunca hago esto, pero se llevan metiendo con mi físico y cuerpo desde los 15 años y ya me cansé. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie. Que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda". Esta declaración no solo muestra su frustración sino también el deseo de poner fin a la cultura de juzgar el cuerpo de las personas públicamente.

Sofía Castro. Internet

La prometida del empresario, Pablo Bernot, ha sido abierta sobre cómo las críticas han afectado su bienestar emocional, mencionando que ha luchado con inseguridades y traumas desde su adolescencia debido a los comentarios negativos sobre su apariencia. En sus propias palabras: "Nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie", resaltando la importancia de la autonomía personal y el respeto hacia los demás.

En un mensaje poderoso y directo, la actriz de El Maleficio fue muy precisa con sus palabras y declaró: "Y no, no porque sea figura pública tengo que aguantar ni permitir que mi físico y cuerpo sean una bola de opiniones y suposiciones". Con esto, Sofía Castro busca reafirmar que, independientemente de su estatus como figura pública, merece el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona.

Sofía da poderoso mensaje. Instagram @sofia_96castro

Fuente: Tribuna del Yaqui