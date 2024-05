Temporada 2 de 'Los Anillos de Poder' tendrá a un personaje olvidado de Tolkien

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Los fans de J.R.R. Tolkien están emocionados por la llegada de uno de los personajes más misteriosos y emblemáticos de los libros. Tom Bombadil se presentará por primera vez en pantalla en la segunda temporada de The Rings of Power, la serie de Amazon Prime Video. La noticia fue confirmada a través de unas imágenes exclusivas de la revista Vanity Fair.

El actor británico Rory Kinnear ha sido seleccionado para interpretar a este personaje tan enigmático y alegre. Kinnear es mejor conocido por sus papeles en series como Penny Dreadful y Black Mirror, y ahora es el elegido para dar vida a Bombadil, un personaje que ha sido omitido en las adaptaciones anteriores de las historias de Tolkien.

Crédito: Prime Video

Tom Bombadil apareció por primera vez en el poema Las aventuras de Tom Bombadil, publicado por Tolkien en 1934 en The Oxford Magazine. En este poema, Bombadil es descrito como un "hombre alegre que habita en un valle cercano al río Withywindle". Su característica más destacada es que tiene una poderosa voz, capaz de hacer temblar a sus enemigos.

Su participación más recordaba se encuentra en La Comunidad del Anillo, el primer libro de El Señor de los Anillos. En esta obra, Bombadil ayuda a los hobbits en el Bosque Viejo, rescatando a Pippin y Merry del Viejo Hombre-Sauce cantando una canción que pone a la criatura a dormir. A pesar de su importancia en los libros, Bombadil ha sido excluido de todas las adaptaciones cinematográficas y de radio, incluyendo la trilogía de Peter Jackson y las versiones animadas y de la BBC.

Crédito: Prime Video

J.D. Payne, showrunner de la serie, explicó el razonamiento detrás de esta elección:

Empezamos a pensar, ‘¿qué es lo que más le importa a Tom? ¿Cómo eso puede ser una puerta al drama? Sabemos que le importa la naturaleza y sabemos que brinda ayuda. No te va a molestar, pero te va a ayudar.

En la serie, Bombadil aparecerá investigando por qué las tierras de Rhûn, que solían ser fértiles, se han convertido en un desierto. En su primera entrevista sobre su papel, Rory Kinnear admitió no ser un conocedor del universo de Tolkien antes de unirse al elenco de The Rings of Power.

Hay personas que lo conocen por los libros, otras por las películas, y luego están las que, como yo, llegaron a los 46 sin saber mucho al respecto. Fui honesto y dije: ‘No he leído los libros. Los leeré y te responderé

Crédito: Prime Video

Kinnear expresó que fue su pareja quien le reveló la importancia del personaje, ayudándole a comprender la responsabilidad de darle vida. The Rings of Power ha sido un gran éxito desde su estreno en Amazon Prime Video, aunque con altibajos. La serie, que explora la Segunda Edad de la Tierra Media, ha cautivado a millones de espectadores. Esta época mucho antes de los eventos de El Señor de los Anillos, abarca la creación de los Anillos de Poder y el ascenso de Sauron como una amenaza y Señor Oscuro de la Tierra Media. La segunda temporada de The Rings of Power se estrenará el próximo 29 de agosto y constará de ocho episodios.