Teherán, Irán. - Mohammad Rasoulof, uno de los cineastas más abiertamente políticos de Irán, llegó a Cannes justo a tiempo para el estreno de su última película, The Seed of the Sacred Fig. Este nuevo drama, el cual aborda de frente el draconiano sistema legal de Irán, se proyectó en la competencia del festival, mientras Rasoulof continúa siendo un objetivo del régimen iraní.

Rasoulof, conocido por sus contundentes críticas al régimen de su país, ha tenido una tumultuosa relación con las autoridades de su país desde 2010, cuando fue arrestado junto con Jafar Panahi por rodar una cinta en secreto. Aunque su sentencia inicial de seis años de prisión fue reducida y logró salir bajo fianza, desde 2017 se le prohibió oficialmente salir del país. En 2022 fue arrestado nuevamente y, tras meses en la prisión de Evin en Teherán, recibió una sentencia de ocho años en 2024. Sin embargo, a principios de este mes, Rasoulof decidió huir de Irán.

The Seed of the Sacred Fig, un filme de Mohammad Rasoulof que critica al regimen iraní. Foto: Redes

Su nueva película, The Seed of the Sacred Fig, es un oscuro y extenso drama familiar que dura casi tres horas, ambientado en gran medida en un sombrío apartamento de Teherán. La película sigue a Iman (Misagh Zare), un juez de instrucción recién nombrado, y su familia mientras intentan navegar por la compleja y peligrosa burocracia judicial iraní. A medida que Iman se adapta a su nuevo rol, las tensiones aumentan tanto en su hogar como en su entorno profesional, reflejando las propias experiencias de Rasoulof con el régimen.

Rodada clandestinamente, la nueva producción explora los impactos psicológicos y físicos del sistema legal opresivo de Irán. En lugar de centrarse en sí mismo, Rasoulof pone el foco en las personas que han hecho de su vida un infierno durante más de una década. La película muestra cómo la vida de Iman y su familia se ve cada vez más amenazada por las fuerzas externas y la violencia política que sacude a Teherán, especialmente tras las protestas masivas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022.

Mohammad Rasoulof estrenó en Cannes tras escapar de Irán. Foto: Redes

A medida que la cinta avanza, Rasoulof no oculta su desprecio por Iman, quien se convierte en una representación del brutal régimen iraní. La historia se vuelve más fuerte con elementos de thriller y terror, reflejando el horror real que el gobierno inflige a su propio pueblo. La violencia llega al clímax cuando la familia de Iman debe huir de Teherán, llevando la narrativa a un territorio más oscuro y emocionalmente cargado.

Rasoulof utiliza imágenes reales de las protestas y las mezcla con su ficción, creando una experiencia cinematográfica poderosa y angustiante. Las actuaciones de Soheila Golestani, Mahsa Rostami y Setareh Maleki destacan en sus roles como la esposa e hijas de Iman, quienes luchan por su libertad y seguridad en un país marcado por la opresión.

The Seed of the Sacred Fig es una obra que combina la intrincada narrativa del cine iraní con la cruda realidad de la vida bajo un régimen represivo. La capacidad de Rasoulof para entrelazar lo personal y lo político ya le asegeuró un lugar destacado en el cine contemporáneo, y su última película es un testimonio de su valentía y compromiso con la verdad.

En un contexto donde la vida y seguridad de Rasoulof penden de un hilo con cada nuevo filme, su participación en Cannes es un recordatorio del poder del cine para desafiar y exponer la injusticia. Esta cinta no solo es un logro cinematográfico, sino también un acto de resistencia y una voz para los silenciados en Irán.

Fuente: Tribuna