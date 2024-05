¿Tragedia en Televisa? Montserrat Oliver da triste noticia de Yolanda Andrade tras retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Montserrat Oliver, recientemente presentó una entrevista para en la que le cuestionaron sobre la delicada salud de la famosa presentadora y también actriz de melodramas, Yolanda Andrade, de la cual dio una triste noticia, confesando que tuvo que tomarse otro pequeño respiro y retirarse de los foros por un revés en su condición, ¿acaso hay tragedia en Televisa?

Como se sabe, hace un año que la actriz de Rosa Salvaje lamentablemente fue hospitalizada y estuvo varias semanas hospitalizada, señalando que estuvo al borde de la muerte, a causa de un aneurisma cerebral. Aunque afortunadamente logró sobrevivir y regresar al trabajo, la realidad es que sigue estando bastante delicada y sigue en proceso de recuperación, enfrentando secuelas como la de su ojo izquierdo que con la sensibilidad a la luz le duele y debe parcharlo, hecho que ocasionó un retiro momentáneo y que repite cada que no se encuentra bien.

Y ahora, después de que Montserrat fuera captada a las afueras de los foros de grabaciones de Montse y Joe sin Yolanda, fue cuestionada sobre su estado de salud, a lo que Oliver declaró que desgraciadamente tuvo una recaída y no pudo presentarse a grabar: "No pudo venir porque no se siente bien… todavía está en ese proceso, desafortunadamente. Sí, lo primero es su salud y se tiene que enfocar en estar bien. Sí, vino y estaba un poco afónica, entonces apenas pudo grabar".

Ante este hecho, la presentadora de Reto 4 Elementos, señaló que aunque trató de grabar, desgraciadamente ni su voz o su ojo se encontraban bien y debió de irse: "Hoy no se siente muy bien y por eso no va a poder venir. No sé bien lo del ojo, creo que no le ha dado, pero lo que sí tiene es algo de la garganta y tiene muy poquita voz. Sí, todavía le afecta mucho la luz al ojo y pues no se siente bien. Aquí en el foro hay muchísimas luces".

Finalmente y con un doloroso pesar, Montserrat se dijo muy impotente de ver a su amiga de hace más de 20 años sufriendo de esta manera y no poder hacer nada para apoyarla: "Siento impotencia de no poder ayudarla. Le digo 'ay, pues ojalá puedas ir con otro doctor', pero a veces también para ella es muy cansado… esperemos que se esté atendiendo con la mejor gente posible y que de verdad encuentren una solución".

