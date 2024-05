Tras 60 años al aire y 'salir del clóset', actriz revela retiro de Televisa: "Quiero vivir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado al rededor de 60 años al aire como una estrella de la TV y verse en medio del escándalo de supuestamente salir del clóset, la reconocida actriz de melodramas, Ana Martín, recientemente brindó una entrevista en la que acaba de revelar que se retira de Televisa de manera momentánea por un el fuerte motivo de que en realidad desea descansar una temporada y quiere vivir.

Como se sabe, Martín actúa desde que tan solo era una jovencita de 16 años de edad, demostrando su gran talento en el Cine de Oro mexicano en 1963 y debutando en las novelas en el año de 1969 con Tu Eres Mi Destino, alcanzado una mayor fama y gran reconocimiento por su desnudo en el melodrama de El Pecado de Oyuki, siguiendo en grandes éxitos como Gabriel y Gabriela, La Pasión de Isabela, entre otras, además de triunfar en el teatro y en el cine.

A lo largo de estas seis décadas, Martín ha dado mucho de que hablar por mantener su vida privada lo más alejada del mundo del espectáculo, aunque ha sido evidente que no se casó y no tuvo hijos, por lo que se comenzó a especular de su orientación sexual, a lo que ella decidió sincerarse y dejar muy en claro que es heterosexual, pero que en su historia de vida jamás vio un embarazo y se enfocó en su carrera al 100 por ciento.

Pero ahora, todo parece indicar que para ella el tema de la carrera ya pasó a un segundo plano, pues al ser ya una consagrada actriz y ser reconocida como una de las mejores, la actriz de Soy Tu Dueña afirmó que estaba retirada de las novelas de manera momentánea, debido a que quiere viajar y conocer el mundo: "Estoy descansando a 60 años de carrera. No me tengo que parar 4,5, no tengo llamado. Quiero tomarme el resto del año para viajar".

Finalmente, señaló que por lo pronto se ha fijado esa meta de viajar y no aceptar papeles en la empresa San Ángel o en otros ámbitos, dado a que desea por el momento tener tiempo libre para ella, recalcando que más allá de su año de viajes, aún no tiene muy definido todo, que solo quiere vivir en paz y feliz: "No he parado de trabajar. No lo he pensado (en el retiro), no planeo el futuro. Quiero vivir al día".

Fuente: Tribuna del Yaqui