Tras casi morir y perder riñón, actriz de Televisa aparece y revela ruptura con Lucía Méndez

Ciudad de México.- Después de casi morir y vivir mucha angustia con su diagnóstico de cáncer y perder un riñón por ello, la actriz de Televisa y reconocida cantante mexicana, Dulce, acaba de retomar su vida normal y reapareció en importante evento del mundo del espectáculo, revelando la ruptura de su amistad de más de 20 años con la polémica actriz de melodramas y también cantante, Lucía Méndez.

Fue el pasado 15 de abril del año en curso que en Ventaneando confirmaron que lamentablemente a la cantante se le encontró un tumor en uno de sus riñones, afirmando que tuvo que se sometida a una cirugía de emergencia, pues sí era cancerígeno. Por su parte, Dulce en una entrevista declaró que en la operación optaron por extirparle todo el órgano para prevenir posibles complicaciones futuras, pues aún no se propagaba a otros de sus órganos.

Y ahora, durante el evento en el que rinden homenaje a Lucha Villa, la reconocida cantante sorprendió al confesar a la prensa que este proceso no solo le devolvió la vida, pues todo esto para ella fue como enfrentar su propia mortalidad, sino que le demostró quién no era su amiga, haciendo referencia a Méndez, declarando que por su parte no le interesa tener nada que ver con la actriz de melodramas: "No pasa nada, ni tengo ningún interés en que me salude gente que no me quiere".

Ante este hecho, la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, afirmó que no siente ni odio o rencor hacía la actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, en su versión de los años 80's, y que tras más de dos décadas de amistad solo le puede desear que le siga yendo bien y encuentre a gente de su nivel: "Eso quedó en el pasado, yo le deseo de todo corazón que le vaya muy bien en la vida y que encuentre gente que de veras la merezca y que sea de su código postal".

Dejando de lado el tema, siendo contundente al señalar que no tenía más que decir, quiso aclarar que actualmente goza de una maravillosa salud, que sí debe de hacerse estudios constantes para verificar que no haya cáncer en ningún otro lado y todo en ella se encuentre como debe, además de solamente mejorar un poco su dieta, como "comer menos carne", mostrándose feliz de haber salido adelante.

Fuente: Tribuna del Yaqui