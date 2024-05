Tras cirugía y quedar paralizado, actor de Televisa hace escalofriante confesión en 'SES'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber enfrentado su propio infierno personal, al atravesar delicadas cirugías y haber quedado paralizado temporalmente, el famoso actor de Televisa y guapo modelo mexicano, Latin Lover, acaba de brindar una reveladora entrevista para el programa Sale el Sol, en donde hizo una escalofriante confesión con respecto a la pérdida de un amigo y lo que hay detrás de su ayuda al luchador profesional, Shocker.

Lover es uno de los artistas más consolidados del mundo del espectáculo, trabajando sin parar por más de dos décadas, hasta que en el 2023 tuvo que parar el ritmo y retirarse momentáneamente, debido a que fue sometido a un total de nueve operaciones en su columna cervical dado a las lesiones que sufrió por sus accidente en concursos de baile, sus entrenamientos físico y los años que fue uno de los más famosos peleadores de la lucha libre en la Triple A, causando un desgaste severo.

Lamentablemente, el conductor invitado del programa Hoy, enfrentó una terrible infección en la columna alrededor de la sexta cirugía, lo que ocasionó que estuviera postrado en cama sin poder absolutamente nada varios meses, señalando que estaba totalmente paralizado y cayó en una profunda depresión, pero, afortunadamente logró salir de su infierno personal y ha sabido aprovechar la segunda oportunidad que le brindó la vida.

Un claro ejemplo es que actualmente se encuentra dándole la mano a José Jairzinho Soria Reyna, que es conocido como 'Shocker', en medio de su intensa lucha contra las adicciones al alcohol y las drogas. Lover, a un mes de internar al exluchador para ayudarlo a desintoxicarse y buscar erradicar de su vida este tipo de adicciones, en una entrevista para Imagen TV, estremeció a los espectadores al revelar que detrás hay un escalofriante motivo que aún le duele.

Esto pues confesó que hace muchos años atrás, el reconocido Abismo Negro, también enfrentó los mismos problemas que hoy en día han colocado a su colega del ring en medio del escándalo, señalando que por desgracia, en aquella ocasión solo fue espectador y no se movió, creyendo que no marcaría una diferencia, por lo cual, ahora que ve en este estado a Shocker decidió salir en su apoyo y ayudar a que encuentre un mejor futuro en su vida, destacando que todo fue de corazón y él no pensaba decir nada porque su única meta es que su amigo esté bien.

