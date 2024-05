Tras hospitalización de emergencia, exactriz de Televisa regresa a 'VLA' y aclara todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de informarse que tuvo que ser hospitalizada de emergencia ante grave dolor, la famosa exactriz de Televisa y también presentadora, Luz Elena González, recientemente volvió al foro de Venga la Alegría y también reapareció en eventos públicos, donde brindó una explicación a su público sobre lo sucedido y también decidió aclarar todo sobre su preocupante estado de salud.

Como se sabe, fue el pasado 17 de mayo que a través de sus cuenta de Instagram, González compartió en sus historias una serie de fotos y un video contando detalles sobre lo que le sucedió con su salud y por qué fue hospitalizada. Con calma y mostrándose siempre con una sonrisa, declaró que todo fue por una fuerte infección en el estómago, que fue suficientemente grave para llevarla al nosocomio dado a su nivel de dolor.

Según la presentadora de TV Azteca, en ese momento los médicos actuaron conforme al protocolo y la enviaron a hacer varios estudios para llegar a la raíz del asunto y saber como tratar el mal que la aquejaba tan fuertemente, que la tuvo varios días en cama: "Me hicieron estudios, estuve con vómito. El dolor era muy fuerte, resulta que tengo tres bacterias. Hace tanto calor que hay alimentos que se descomponen"

Ahora, tras un par de semanas de este hecho y luego finalmente volver a los foros de TV Azteca al lado de Sergio Sepúlveda y el resto del elenco de VLA, en un reciente evento público Luz se topó con la prensa y declaró que se encuentra bien, también agradeció la preocupación de todos, pero señaló que ya está recuperada y no hay nada que temer, pues es como dijo, su enfermedad se dio porque comió un alimento en mal estado por el calor.

Finalmente, cuestionaron a la conductora si es que su ingreso al hospital se debió a que estaba en la dulce espera de un tercer hijo, lo que la hizo soltar una carcajada y luego comentó que ella ya no puede tener hijos, por lo que ni ahora ni más adelante dará la noticia de que se encuentre embarazada, afirmando que deberían de dejar de ser tan "creativos" y no inventar esas cosas, además de agregar que no tiene tiempo para otro bebé.

Fuente: Tribuna del Yaqui