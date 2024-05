Victoria Ruffo llega a 'Hoy' y hunde a Eugenio Derbez en vivo con inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que José Eduardo Derbez dio la noticia de que estaba próximo a debutar como padre, surgió mucha expectativa sobre cómo sería el reencuentro entre sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes tienen años distanciados. Y es que es evidente que tras el nacimiento de la primogénita del conductor, los actores se reúnan ya sea en el bautizo de la pequeña o en alguna otra festividad.

Este miércoles, Ruffo estuvo de invitada en el foro de Hoy y no pudo ocultar la emoción que siente cuando le preguntan por el próximo nacimiento de su nieta Tessa, fruto de la relación de José Eduardo Derbez con Paola Dalay. La llamada 'Queen de las telenovelas' está a escasas semanas de debutar como abuela y así habló al respecto: "Estoy feliz, contenta, sí ya quiero tenerla, ya quiero cargarla, ya quiero verla", expresó la protagonista de La madrasta.

Acto seguido, Victoria confesó que gracias a la tecnología ya pudo conocer el rostro de la pequeña. "Han hecho unos ultrasonidos maravillosos, tercera dimensión o 3D, ya ves hasta lo que no", contó la artista visiblemente conmovida. Por último, la estrella de la pantalla chica declaró a los cuatro vientos que la pequeña tiene una seña muy característica de su familia, por lo cual dio a entender que Tessa se parecerá a ella.

Me mandó un ultrasonido José Eduardo, y me dice 'Mamá, tiene la barba partida'" contó con gran emoción tras los cuestionamientos sobre a quién se parece la niña.

Como se sabe, en repetidas ocasiones Eugenio Derbez mencionó que le encantaría que la niña heredara su rostro y no el de su abuela, pero al parecer esto no será posible: "Creo que todos queremos que sea una niña muy bonita. Lo más seguro es que tenga los genes de los Derbez... Ya demostré que me salen bien. Entonces, qué puedo decir", dijo el intérprete semanas atrás.

Victoria sin duda alguna será una abuela muy consentidora con Tessa, ya que desde el embarazo le ha mostrado su cariño. La estrella fue una de las primeras en organizar un baby shower para la novia de José Eduardo, evento que estuvo lleno de artistas. Se espera que a finales de junio o inicios del mes de julio José Eduardo Derbez debute como papá, luego de que el pasado mes de enero anunció con gran emoción que este año se convertiría en padre por primera vez al lado de Paola Dalay.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy