¿Ya se enamoró? Elizabeth Gutiérrez sigue adelante tras su separación de William Levy

Ciudad de México. - A varias semanas de anunciar su separación de su esposo William Levy, Elizabeth Gutiérrez demuestra su resiliencia y sus ganas de retomar su vida laboral. En una reciente plática con el presentador y experto en moda Jomari Goyso, la actriz de ascendencia mexicana habló sobre su vida amorosa, sus hijos y sus nuevos proyectos profesionales.

Gutiérrez, quien es madre de los dos hijos de Levy, no descarta volver a enamorarse. Durante la entrevista, Goyso le preguntó si en los juegos de béisbol de su hijo Christopher, ahora que está soltera, ha notado más atención de los hombres, a lo que ella respondió con naturalidad: "Pero son todos los papás y todas las mamás, o sea, todos nos conocemos". Sin embargo, cuando se le preguntó si está abierta al amor, la actriz se mostró nerviosa pero sincera: "¡Ay, Dios mío!... siempre hay amor… me encanta estar enamorada, me encanta estar enamorada".

Elizabeth Gutiérrez sigue adelante tras su separación de William Levy. Foto: Internet

Asimismo, la actriz también compartió con orgullo que en las últimas semanas le han llovido varias ofertas de trabajo. "Me han llegado varias gracias a Dios… [mi sueño] es hacer algo en inglés, porque es mi idioma, me siento más cómoda", explicó, evidenciando su deseo de expandir su carrera en el mercado anglosajón.

Sin revelar detalles específicos sobre lo que busca en una pareja en estos momentos, Elizabeth manifestó su deseo de mudarse a Los Ángeles, California. "Mi familia toda está allá, así que obviamente sería ideal para mí trabajar allá y vivir allá, y que mis hijos también", concluyó, destacando de este modo la importancia de la cercanía familiar en esta nueva etapa de su vida.

Lo cierto es que la entrevista con Goyso mostró a una Gutiérrez optimista y enfocada en su futuro, tanto personal como profesional, cosa que le da gusto a sus fans, además su disposición a abrirse nuevamente al amor, combinada con sus planes laborales, sugiere que la actriz está lista para enfrentar los desafíos que vienen con fuerza y determinación.

Fuente: Tribuna