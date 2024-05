Andrea Legarreta explota en VIDEO y habla de la 'pelea' entre Galilea Montijo y Escalona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta de nueva cuenta llamó la atención de la prensa y de sus fans debido a la peculiar reacción que tuvo cuando los reporteros le preguntaron sobre la supuesta pelea que hubo entre Galilea Montijo y Andrea Escalona. Resulta que la exesposa de Erik Rubín enfureció al escuchar los cuestionamientos sobre que días atrás sus compañeras del programa Hoy tuvieron un acalorado desencuentro.

Como se sabe, diversos medios sacaron información de que 'La Gali' y la hija de la fallecida Magda Rodríguez tuvieron una fuerte discusión en los camerinos de Televisa después de la transmisión del matutino. A pesar de que la mayoría de los presentadores de Hoy han procurado mantenerse al margen de las especulaciones, Legarreta no pudo evadir los cuestionamientos de la prensa y sin miramientos respondió:

A las afueras de Televisa, Andy platicó con diversos reporteros y esto opinó al respecto: "No sé de qué me están hablando. En ningún momento he visto u oído discusiones. Nosotros generalmente estamos ahí compartiendo con ellas, entonces mejor pregúntenles a ellas porque yo sinceramente no vi nada". Acto seguido, la conductora se lanzó contra quienes difunden este tipo de falsas noticias en redes sociales.

Incluso los retó a mostrar las pruebas sobre el supuesto incidente, ya que los conductores de KuadriPaparazzi afirman que tienen videos de la pelea: "A mí esa gente sale a decir: 'Tenemos un video, tenemos pruebas', sáquenlas, saquen las pruebas, saquen sus videos y entonces hablamos porque es muy fácil decir. Cualquiera puede decir cosas, ahorita yo te puedo decir que tú me estás acosando y ok, en dónde están las pruebas, porque uno puede salir a desprestigiar a la gente y decir porquería y media".

No obstante, Andrea recalcó que si ella o alguno de sus compañeros se viera involucrado en una controversia como esta, no pasaría a mayores, porque nadie está exento de cometer algún error. "Todos somos humanos, todos tenemos situaciones complicadas, todos nos equivocamos, no hay nadie que sea perfecto", señaló la conductora que tiene más de 25 años al aire en la emisión matutina.

Por último, Legarreta aseguró que la prensa suele inventar noticias como el pleito de Andreita y Galilea para generar expectativa y atraer la atención: "No tienen cómo llenar sus espacios y retoman, es vergonzoso lo que está pasando. Además, se les olvida que antes que otra cosa están trabajando seres humanos y que su vida privada tendría que valerles un soberano camote", expresó molesta.

Fuente: Tribuna