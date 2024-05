¿Despedido de Televisa? Nicola Porcella se sincera y da triste noticia en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de melodramas y reconocido deportista peruano, Nicola Porcella, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la cual como es usual en cada ocasión, se sinceró en plena transmisión en vivo, y en la cual acaba de compartir una triste noticia que dejó a más de uno con la boca abierta dado a su fama y cariño, ¿acaso fue despedido de Televisa?

Sin duda alguna, Porcella es actualmente reconocido como una de las celebridades más famosas del mundo del espectáculo, pues durante su participación en La Casa de los Famosos México se robó millones de corazones, pero, para sorpresas de todos, este ha confesado que se encuentra soltero pese a que muchos pueden verlo como alguien muy guapo, la realidad es que tiene seis años sin pareja y sin candidata.

Por este motivo es que en la empresa San Ángel se ha confirmado que Nicola tendrá su Enamorándonos personal y habrá un reality show con duración de un mes para encontrarle al amor de su vida, sin embargo, el galán de melodramas declaró que tiene muchas inseguridades y que tema que lo rechacen porque no tiene tanto dinero: "Me van a buscar pareja, que voy a tener que elegir, pero también puede ser que la mujer que vaya me engañe y solo vaya por un premio. Que yo diga ‘me gusta ella’ y ella diga 'Nicola tú no yo vine por la plata, no por ti'".

Ante este hecho, el exparticipante de Guerreros 2020 declaró que desgraciadamente, en el pasado le ha tocado que varias mujeres lo dejaron a causa del interés y se fueron con alguien con mucho más dinero: "Si me han cambiado por la plata, varias veces. Hace seis años estoy solo, buscar pareja ahorita es complicado, a parte estoy enfocado en mi chamba. Vamos a ver, de repente ese reality logra lo que nadie logró en años".

Finalmente, el recurrente participante del programa Hoy confesó que sí ha llegado a usar apps de amor, pero que no creen que sea él, y le terminan por cerrar sus cuentas siempre y debe de crear una nueva para tratar de encontrar el amor, señalando que por un raro motivo solo no se ha dado la buena fortuna de encontrar a la mujer de sus sueños: "Sí la he utilizado un par de veces, tengo una que la tengo activada me la han denunciado 20 mil veces la cuenta, tengo que estar haciéndome nuevas cuentas porque no creen que soy yo".

