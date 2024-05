'El Capi' Pérez y 'Hola Enfermera' dejan en shock a TV Azteca al anunciar su primer embarazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Carlos Alberto 'El Capi' Pérez y su esposa Itzel Barro, mejor conocida por su apodo de 'Hola Enfermera', dieron una inesperada noticia a sus fans pues hace algunos momentos confirmaron que serán padres por primera vez. A través de un emotivo video que compartieron en sus redes sociales, la pareja anunció que están en la dulce espera de su primer bebé, luego de meses intentándolo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el presentador del programa Venga la Alegría y la exconcursante de MasterChef Celebrity publicaron un video en el que aparecen desde París, lugar desde donde compartieron la gran noticia. Los conocidos esposos aparecen de espaldas a la cámara mientras admiran la icónica Torre Eiffel y de fondo se escucha la exitosa canción Here Comes the Sun de The Beatles.

En cierto punto, ambos se voltearon la gorra que tenían puesta y en cada una aparecían las palabras "Dad" y "Mom" (papá y mamá), posteriormente se comenzaron a besar y se dieron un abrazo, para luego volver a sonreír a la cámara. Ni 'El Capi' ni Itzel escribieron un mensaje para acompañar la grabación, pero es más que evidente que están hablando de un embarazo, ya que ellos ya habían manifestado su deseo de tener un bebé.

'El Capi' Pérez y su esposa anuncian que serán papás

La publicación de 'El Capi' e Itzel, quien la semana pasada fue eliminada de MasterChef Celebrity México, causó furor y se llenó con más de 212 mil Likes además de que decenas de artistas se han sumado a las felicitaciones para los futuros padres. Entre los comentarios que destacan están los nombres de Cynthia Rodríguez, Karla Díaz, Tania Rincón, Mauricio Mancera, Román Torres y hasta 'La Chicuela'.

Fuente: Tribuna