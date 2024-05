¿Están en quiebra? Afamada banda mexicana toca en las calles y son detenidos por la policía

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- La música es algo de suma importancia para los mexicanos, país que cuenta con una gran cantidad de representantes musicales como es el caso de Los Tigres del Norte, La Original Banda el Limón, Banda MS y La Adictiva, solo por mencionar a algunos. Si bien, la fama de estas agrupaciones podría considerarse grande, lo cierto es que difícilmente se dan a conocer en otros continentes como es el caso de Oceanía o Asia.

Es bajo este contexto que una de las bandas más famosas de México quiso romper con la tradición de solo presentarse a palenques y decidieron hacer algo mucho más original, aunque esto les costó la llamada de atención de las autoridades. Se trata de La Banda El Recodo, quienes son muy conocidos en el territorio azteca debido a sus grandes éxitos como La Quebradora, Que te ruegue quien te quiera, Me gusta todo de ti, entre otros.

Resulta ser que, a finales del mes de abril, la agrupación viajó a Japón, debido a que fueron invitados para un musical; sin embargo, los famosos querían hacer algo que lograra marcar el corazón de los japoneses, por lo que no dudaron en tocar varias de sus canciones en la calle, cosa que resultó ser todo un éxito, pues llamaron poderosamente la atención de los nipones, quienes no pudieron evitar detenerse en el centro de Shibuya, en Tokio para grabar videos y tomar fotografías de las celebridades.

Banda el Recodo toca en calles de Japón y son detenidos

Si bien, se trató de un gran momento para los cantantes y algunos fanáticos, la realidad es que el pequeño concierto no duró demasiado tiempo, ¿la razón? Las autoridades japonesas no tardaron en hacerse presentes para detener al conjunto, a quienes no se llevaron a la cárcel, pero sí les pidieron que dejaran de tocar sus piezas musicales, puesto que no contaban con el permiso adecuado para montar un espectáculo en vía pública.

Dado a que La Banda el Recodo no quería incurrir en insubordinación (sobre todo tomando en cuenta que se trata de un país muy querido para muchos mexicanos) la famosa banda decidió dejar de tocar, aunque se les veía muy contentos de estar complaciendo al público japonés. Cabe señalar que esta no es la primera vez que la banda viaja al país del ‘Sol Naciente’, puesto que en el año 2002 ya habían viajado a la mencionada nación.

Fuentes: Tribuna