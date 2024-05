"Golfa": Paola Rojas lanza el peor insulto a Galilea Montijo y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el más reciente episodio del programa Netas Divinas los televidentes vivieron un momento de mucha tensión e inesperado luego de que Paola Rojas criticara a su colega Galilea Montijo insultándola de la peor forma en plena transmisión en vivo. Todo ocurrió cuando todas las presentadoras estaban recordando experiencias de su niñez y adolescencia, y la reacción de Paola no fue la mujer.

Resulta que el miércoles 1 de mayo la producción de Netas Divinas organizó una dinámica por el reciente Día del Niño donde hicieron que sus conductoras recordaran momentos imborrables, como cuál era su mayor deseo cuando eran niñas o que hablaran de su primer beso. Fue en ese momento cuando 'La Gali' se dispuso a contar su historia, explicando que ella estuvo enamorada del hermano de su mejor amiga pero él "no la pelaba".

La presentadora del matutino Hoy dijo que tuvo que recurrir a un juego de antaño, que consistía en tener un boleto de camión cuyos números dieran 21, para pedirle un beso a este chico y sí lo consiguió: "Fue como mi primer amor, pero él estaba enamorado de la vecina de enfrente, yo era la flaca..., pues llegué con Carlos y me dio beso, me dio beso en la boca, de piquito, yo tendría 11-12 años", mencionó Galilea.

Tras escuchar las declaraciones, Paola no la pensó mucho y expresó: "Galilea, qué golfa". Montijo afortunadamente no lo tomó a mal e hizo una broma al respecto: "Yo, golfísima desde chiquita". Después, la tapatía continuó hablando de su divertida anécdota sin mayor problema: "Yo sentía que ya ni un hombre me iba a querer en la vida, yo sentía que me mareaba en el beso, sentí que se me bajaba la presión".

Cabe resaltar que entre otras de las confesiones que hizo Galilea ante sus compañeras de Netas Divinas fue recordar que ella no tuvo una infancia muy feliz, pues desde pequeña tuvo muchas responsabilidades debido a que su mamá trabajaba mucho e incluso ella también tuvo diversos trabajos para apoyarla: "Desde niñita me sentía muy responsable de mi mamá, era como mi hijita, quisiera haber jugado mucho, yo pienso que los niños vienen a jugar, a divertirse", contó conmoviendo al público de Televisa.

Galilea Montijo habló de su difícil niñez

Fuente: Tribuna