"Hoy me despido": Gustavo Adolfo Infante abandona 'Sale el sol' tras 7 años al aire

Ciudad de México.- En las últimas semanas el programa Sale el Sol se apoderó de la atención de la prensa y medios de comunicación luego de que surgieran rumores de que se avecinaban fuertes cambios en el elenco y producción debido a los bajos niveles de rating que estuvieron registrando en el último año. Este viernes 3 de mayo el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó esta información confesando que era su último día en Sale el Sol.

Como se sabe, este matutino salió al aire en el año 2016 y meses más tarde el famoso conductor se unió al elenco como parte de la sección de espectáculos, titulada Pájaros en el Alambre. Aquí compartió pantalla con las periodistas Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, con quienes tuvo algunos desencuentros. De hecho, se volvió viral una pelea en donde se les va encima y se autoproclama el rey de las exclusivas.

Gustavo Adolfo Infante deja 'Sale el Sol'

Este viernes 3 de mayo fue un día triste para todos los fans de Infante pues fue la última vez que apareció como conductor de Sale el Sol, ya que la próxima semana aparecerá un nuevo elenco: "Voy a tomar un par de minutos para decirles gracias, en especial a ustedes, el público de Sale al Sol que todas las mañanas debe hace 7 años y medio nos han acompañado... Vienen cambios que ya muchos de ustedes lo saben".

El exreportero de Televisa recordó que no era una despedida de Imagen TV debido a que continuará laborando en la empresa pero ahora como directivo del área de espectáculos. Además, Gustavo Adolfo prometió que como reemplazo llegarán grandes conductores: "Se avecina una nueva alineación de compañeros conductores, que son una fiera en la conducción, que los va a llenar de entretenimiento".

Aunque el periodista no quiso adelantar los nombres de los nuevos conductores, se menciona que podría tratarse de Ingrid Coronado, Mauricio Islas, Arturo Peniche, entre otros. "La sección de ‘Pájaros en el Alambre’ se queda más que bien cubierta con la experiencia de Joanna y Ana María Alvarado. Son dos fieras en este asunto. No necesitan que nadie les explique nada. Los nuevos compañeros van a ser un agasajo". Cabe resaltar que no solo Gustavo dejará el matutino, pues otros que se despidieron fueron Jean Duverger, Gabriela Prieto Díaz Infante y Rafael Oropeza.

Hoy me despido, fue un honor levantarme todos los días con ustedes. Fue un honor venir aquí a este programa, aprendí mucho. Me llevo grandes recuerdos, grandes conocidos y les voy a estar viendo maquillaje de mi oficina".

Fuente: Tribuna