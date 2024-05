Lourdes Ornelas llega a 'Ventaneando' y destapa trágico destino del hijo de Camilo Sesto

Madrid, España.- Desde hace casi 1 año, el hijo de Camilo Sesto (antes conocido como Camilo Blanes), ahora identificado como Sheila Devil ha atravesado un proceso que ha dejado preocupados a sus seguidores de Instigram y a los fanáticos de la farándula, puesto da la impresión de haber iniciado un proceso de transición del género masculino al femenino, así como también la gente ha sido testigo de cómo se le han ido pudriendo los dientes cada vez más.

Por otro lado, las publicaciones del también artista despiertan alarmas en quienes las pueden ver, puesto la mansión que anteriormente perteneció al cantante de éxitos como El amor de mi vida, Perdóname, Corazón Encadenado y Con el viento a tu favor, cada vez luce en un estado aún más deteriorado, al grado en el que en algunas imágenes antiguas se pueden ver montañas de basura en el sitio, al igual que un gran desorden.

Madre de Camilo Blanes cuenta que un dealer quiere vivir con su hijo

Créditos: Instagram @shelaw123

En el medio de todo este proceso, Lourdes Ornelas, madre de la ahora autodenominada Sheila Devil ha hecho todo lo posible por acercarse a su hijo, pero éste siempre la rechaza. Un ejemplo de ello ocurrió cuando la mujer intentó ingresar a la mansión, pero uno de los ‘amigos’ de Blanes le aventó al su perro para que mordiera a la fémina, quien denunció estos hechos. Si bien, esto ocurrió hace varios meses, la realidad es que la progenitora de ‘Camilín’ no ha logrado obtener grandes avances.

Este hecho salió a la luz en días recientes, cuando Orenlas brindó una entrevista para el medio Ventaneando, donde reveló que tuvo que luchar para evitar que un dealer viviera con su hijo. Según lo dicho por Lourdes, ésta persona tiene actitudes muy violentas y ya ha llegado a enfrentarse en contra de este sujeto, quien en más de una ocasión la tachó de ser una “acosadora”: “Este tipo es muy agresivo”, externo la famosa.

Por otro lado, Lourdes reveló que Camilo Blanes (Sheila Devil) es consciente de lo que está ocurriendo, pero evita echarlo de su mansión porque esta persona suele conseguirle sustancias ilícitas, lo que lo mantendría obligado a tenerlo cerca; sin embargo Ornelas destacó que no confía en este sujeto y cree que podría estar trabajando para quitarle a ‘Camilín’ la herencia que el afamado cantante le dejó para que pudiera vivir toda su vida.

“Camilo no, no levanta la cabeza, ¿por qué? Porque él le suministra la droga y no lo deja sin droga y se lo dije: ‘Cuidado yo no voy a dejar que tú acabes con mi hijo’”, sentenció Ornelas.