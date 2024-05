Met Gala 2024: De Taylor Swift a Bad Bunny, conoce a los invitados confirmados al evento

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El mundo de la moda sigue haciendo crecer las expectativas en millones con la Met Gala 2024 a tan solo unos cuantos días de que se realice, pues en las últimas horas han comenzado a salir varios detalles de lo que se puede esperar ver este año, tal como la presencia de la famosa cantante, Taylor Swift, y la estrella de género urbano, Bad Bunny, entre otros presuntos invitados confirmados al evento.

Año con año, el primer lunes de mayo se realiza el evento de moda más esperado a nivel mundial, en el que se puede ver a cientos de artistas desfilando por la alfombra roja con diseños exclusivos de marcas reconocidas, explorando ideas que van desde lo minimalista a lo más moderno e incluso surreal, siguiendo un código de estilo y colores. Este 2024 será el próximo lunes 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Oficialmente este año se ha confirmado que aquellos que van a presentar este importante evento de la moda serán las celebridades más importantes de estos últimos años, tales como el reconocido cantante de género urbano, Bad Bunny, el actor australiano, Chris Hemsworth, la actriz y cantante, Jennifer Lopez, la histrionista, Zendaya, la famosa periodista, Anna Wintour, que podrían ser acompañados por sus respectivas parejas.

Aunque no hay nada 100 por ciento confirmado aún, para poder sorprender al público con las estrellas de este año, se ha filtrado una lista en la que se pueden ver nombres muy recurrentes, pues son artistas que suelen ser invitados y asisten maravillando a todos con sus 'looks', como el clan de las Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner y más, además de la guapa cantante, Rihanna, y la querida actriz, Blake Lively, que siempre figura en los mejor vestidos.

Entre otros invitados se puede esperar a Timothée Chalamet, la cantante, Dua Lipa, la estrella de rap, Cardi B, Selena Gomez y muchos otros más, sin embargo, como de costumbre en los últimos meses, el nombre de Swift y el de su novio, el jugador de la NFL de 33 años, Travis Kelce, están dando de que hablar, pues se cree que ambos fueron invitados de honor para este año, y de asistir sería su debut en las alfombras rojas para la pareja.

Pero, según medios de comunicación estadounidenses, como la cadena de televisión E!, afirmaron que la famosa intérprete de temas como You Belong To Me y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, habrían optado por rechazar la tan amable y honrosa invitación para prepararse para la nueva etapa en el The Eras Tour, que será por gran parte de Europa, que tiene todas las entradas agotadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui