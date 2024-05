Nick Jonas pospone conciertos en México debido a estos problemas de salud

Ciudad de México.- El mundo de la música se ha visto impactado nuevamente por problemas de salud que afectan a sus artistas. En esta ocasión, Nick Jonas, uno de los miembros de la famosa banda Jonas Brothers, ha anunciado la postergación de sus presentaciones en México debido a una infección por la cepa de influenza A.

La noticia fue lamentada por todos los fanáticos que esperaban ansiosamente los conciertos programados en Monterrey y Ciudad de México. La banda tenía previsto deleitar a sus seguidores con su música en estos dos grandes eventos, que forman parte de su gira por Latinoamérica. En un comunicado personal, Nick Jonas expresó su pesar por la situación:

Hola chicos. He contraído la desagradable cepa de influenza A que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México en este momento