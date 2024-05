¿No confía en Cinthya Rodríguez? Carlos Rivera destapa por qué se lleva a su hijo de gira

Ciudad de México.- Si bien, Carlos Rivera es conocido por su demoledor talento en la música, la realidad es que desde hace un tiempo ha demostrado que también puede llegar a ser un excelente padre, al grado en el que decidió tomarse un descanso de sus compromisos para poder estar presente durante las primeras semanas de nacido de su bebé, León, quien se convirtió en el orgullo de su progenitor desde que fue concebido.

Algo que ha llamado poderosamente la atención de la gente es que en cada gira del famoso cantante de Recuérdame, se encuentra su pequeño, quien luce unos encantadores audífonos para evitar que las vibraciones de la música lo afecten. No fue sino hasta días recientes que el intérprete rompió el silencio al respecto y reveló cuál es la causa de su insistencia en poder llevar siempre consigo a su pequeño. Descubre la razón.

Si bien, a lo largo de la relación de Cinthya Rodríguez y Carlos Rivera han existido los rumores de que, en realidad son un ‘matrimonio de tapadera’ (es decir que el cantante solo estaría con la exconductora de Venga la Alegría para ocultar su presunta homosexualidad), la realidad es que ambos se han encargado de desmentir todo este tema e incluso han demostrado que se aman profundamente y que son muy unidos.

Carlos Rivera lleva a su hijo a sus giras para ser un padre presente

Créditos: Internet

Es bajo este contexto Carlos Rivera decidió romper el ciclo que venía cargando, puesto que cuando era pequeño no pudo estar con su padre, por lo que él se prometió a que estaría presente en la vida de su pequeño. Debido a ello Carlos Rivera llegó a un acuerdo con su agencia para despejar su agenda durante el primer mes de nacido de León, así como también programó conciertos que estuvieran dentro de la República Mexicana.

“Desde que nació (León), pedía que todo el primer mes no me pusieran nada de trabajo y realmente así fue, yo no trabajé nada y después se programó todo para que yo pudiera estar en México, yo podía ir a trabajar, pero volvía a casa, no estaba fuera o lejos.”