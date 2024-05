¿Sale del clóset? Tras dejar TV Azteca, Silvia Navarro confiesa en 'Hoy' relación con mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna Silvia Navarro es una de las actrices más queridas y reconocidas por el público mexicano, ya que protagonizó entrañables novelas en TV Azteca y Televisa, sin embargo, tiene varios años alejada de la pantalla chica. Recientemente, la artista originaria de Guanajuato apareció en un evento público y aquí enfrentó los cuestionamientos de la prensa luego de que se filtrara que podía ser bisexual o hasta lesbiana.

La actriz desató especulaciones con respecto a su orientación sexual, luego de emplear su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños de la mujer que más ama. En las imágenes Silvia se muestra muy cariñosa con su acompañante, por lo que provocó un sinfín de rumores sobre su vida sentimental, debido a que la artista ha sido hermética en torno a sus parejas amorosas. En una entrevista ante medios como el programa Hoy, Silvia decidió bromar con esta situación y comentó:

Siempre causa… es que con quien sea que yo me tome fotos voy a causar revuelo, así que… cuidado".

Silvia Navarro desmiente romance con mujer

Posteriormente, la intérprete de 45 años confesó la identidad de la mujer en cuestión y lo importante que es su vida, señalando que tiene una excelente relación con ella pero no confirmó que sean novias: "Ella es mi mánager, tenemos una amistad y una relación laboral de hace muchísimos años, y yo soy muy encimosa muchachos, o sea, a mí me gusta apapachar a la banda y pues me van a seguir viendo, entonces no necesariamente mis fotos con la gente con la que me vean abrazada… yo los amo, es que yo amo a mis amigos", detalló.

Por otra parte, Navarro también salió en defensa de sus colegas y amigos Sergio Basáñez y Margarita Gralia, quienes han sido criticados por abrir negocios y olvidarse un poco de la actuación: "Ay muchachos, la onda ahorita es tirar amor, o sea, tenemos que pasarla bien, tirar buena onda, apoyar a la gente, o sea, de eso se trata”, manifestó. En otros temas, la estrella de novelas como Cuando seas mía confesó lo mucho que ha cambiado su visión del mundo tras convertirse en madre.

Me encanta compartir con León, o sea, verlo crecer, aprender y cuando dicen esto de que son maestros, de verdad me doy cuenta de que tienen toda la razón, mis ganas de tratar de ser mejor ser humano y persona vienen de él", expresó.

Y cuando un reportero la cuestionó con la posibilidad de volver a ser mamá, la estrella de los melodramas Cuando me enamoro, Amor Bravío, Mi corazón es tuyo y La candidata empleó su característico sentido del humor y únicamente dijo: "¿Me vas a hacer un bebé?... ¿es una propuesta?, porque si es propuesta, contigo me la pienso". Cabe resaltar que Silvia tampoco descartó la posibilidad de volver a las novelas mexicanas, luego de años retirada.

