TV Azteca en shock: Pedro Sola arremete contra conductores de TV; los tacha de ignorantes

Ciudad de México.- Pedro Sola es uno de los conductores más controversiales de la televisión mexicana, este hecho lo ha llevado a gozar de una gran fama, ya que, en diversas ocasiones se ha convertido en objeto de memes o de videos virales. Uno de los ejemplos más famosos de ello, es el que ocurrió cuando se equivocó en el nombre de la marca de la mayonesa o cuando hizo gestos graciosos tras beber una cerveza sin alcohol que debía promocionar.

Otro de los motivos que ha hecho que Pedrito resalte entre el resto de conductores de TV Azteca es su brutal honestidad, por la cual ha sido criticado en más de una ocasión en pleno programa de Ventaneando, puesto el famoso siempre suele externar su punto de vista sin importar quién se encuentra en el medio, tal y como ocurrió durante la jornada del pasado martes, 30 de abril, cuando hizo una publicación que dejó a sus miles de seguidores con la boca abierta.

Todo ocurrió a través de la red social X (antes conocida como Twitter) donde el famoso compartió un mensaje en el que arremetía en contra de las nuevas generaciones de conductores, a quienes no consideraría capaces puesto que asegura que estarían poco preparados al no saber demasiado sobre cultura general o al tener una mala dicción, entre otras cosas. Dicho tuit no tardó en viralizarse, al grado en el que llegó hasta los 14 mil views.

Pedro Sola se lanza contra conductores de televisión

"Los conductores jóvenes de noticieros, ellos y ellas, que son lectores de prompter, tienen tan poca cultura general que cualquier palabra fuera de lo común, no saben dónde va el acento y tampoco tienen idea de la misma ya que jamás la han escuchado. Una pena."

Si bien, el tuit se viralizó, la realidad es que Pedrito desactivó los comentarios de la audiencia, por lo que es difícil saber cuál fue la reacción de la gente al leerlo, únicamente dejó el comentario de una de sus conocidas, quien aparentemente estuvo de acuerdo con él, puesto que le escribió que los conductores actuales ya no saben leer, a lo que Sola respondió de manera afirmativa, asegurando que la gente solo leía lo que veía en su celular.

¿Quién es Pedro Sola?

Pedro Sola es originario del estado de Veracruz y aunque parezca difícil de creer, originalmente no estudió la carrera de periodismo, sino que la de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, los caminos de la vida lo llevaron a unirse a las filas de Ventaneando, donde al comienzo era presentado como “economista”, pero luego de unas décadas se le retiró el título y se le incorporó como uno de los conductores principales del show.

