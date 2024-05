"Ya no sabe qué hacer la viejita": Destrozan a Lucía Méndez por su nuevo show, 'Vedette'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lucía Méndez es una de las estrellas más conocidas en México y aunque nadie puede negar que tiene una trayectoria envidiable, la realidad es que por el motivo por el que más se le conoce es por su supuesta negativa a envejecer, puesto que, como muchos sabrán, la denominada ‘Diva’ es conocida por hacerse diversas operaciones y por, presuntamente, alterar sus fotografías a través de editores como Photoshop.

El verdadero problema para la estrella de televisión llegó hace casi 1 año, cuando la famosa apareció en el reality show, Siempre Reinas, donde mucha gente la acusó de ser una persona prepotente y vanidosa, al grado en el que habría tratado mal a sus compañeras de elenco, Laura Zapata y a Sylvia Pasquel. Dicha situación se quedó grabada en el colectivo de la gente y aún tras varios meses y el lanzamiento de la segunda temporada del programa de telerrealidad, las personas no olvidan la supuesta mala actitud de la celebridad y aprovechan cada momento para recordarlo.

Un ejemplo de ello ocurrió el pasado jueves, 2 de mayo, cuando Lucía Méndez reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que lanzaría su nuevo show, titulado Vedette, del cual compartió algunos videos promocionales para invitar a la gente a asistir; sin embargo, obtuvo una reacción inesperada, ya que, una gran cantidad de personas pidieron que la ‘diva’ se retire con dignidad, debido a que, a su edad (69 años), no podría protagonizar este tipo de espectáculos.

Lucía Méndez estrena su nuevo show, 'Vedette'

Créditos: Instagram @luciamendezof

Las publicaciones de Lucía se inundaron con mensajes en los que la acusaban de “viejita” o la cuestionaban si tuvo que reducir los tonos de las canciones que interpretó en la puesta en escena para poder alcanzarlos. Este último reclamo hace referencia directa al escándalo de Siempre Reinas, donde no logró alcanzar la potencia requerida por la canción de No me importa e incluso pidió que se modificara el tema musical.

Por su parte, la actriz de melodramas como Corolina y El extraño retorno de Diana Salazar parece evitar prestar atención a los comentarios de la gente, puesto que aún no emite ninguna reacción relacionada con este tema. Cabe señalar que no todo ha sido malo para la histrionista, porque también cuenta con una sólida base de fans que suelen enaltecer su trabajo e incluso hubo algunos que declararon que estarán gustosos de ir a verla en el Foro Stellaris del Hotel Fiesta Americana, Reforma.

Destrozan a Lucía Méndez por su nuevo show

Créditos: Instagram @luciamendezof

Fuentes: Tribuna