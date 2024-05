Yordi Rosado destapa haber sufrido dependencia emocional tras su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En su célebre programa de entrevistas en YouTube, Yordi Rosado continúa deleitando a su audiencia con historias sorprendentes compartidas por sus invitados. Pero el presentador no se queda atrás en cuanto a revelar sus propias vivencias en otros ámbitos mediáticos. Recientemente, durante una participación en el podcast Enpareja2, bajo la dirección de Juan Soler y Paulina Mercado, Rosado se sumergió en un tema profundamente personal: su proceso de recuperación luego de su divorcio con Rebeca Rodríguez, madre de sus hijos.

Durante la conversación, Rosado compartió que, tras la separación, se vio en constante búsqueda de compañía, lo que lo llevó a unirse a un "grupo de codependencia". En este entorno terapéutico, compartió sus preocupaciones y reflexiones sobre su dependencia emocional y la necesidad de enfocarse en sí mismo tras la ruptura. Uno de los momentos más reveladores fue cuando Rosado mencionó una cita que había planeado y cómo un miembro del grupo lo instó a reconsiderar sus elecciones.

"Lo único que me da esperanza es que este jueves voy a salir con una chava que me encanta, una mujer guapísima, trabaja en los medios", le contó el presentador a su amigo. Sin embargo, la respuesta que recibió lo sacó de centro y no fue la que esperaba: "Muy bien… en la perspectiva de lo que estamos platicando, lo ideal sería no salir".

Con mucho desconcierto, él le preguntó cuál era el motivo de que tuviera esa opinión tan "cerrada". Con toda la sinceridad del mundo, el compañero le dijo: "Tú decides, pero por lo que me estás platicando, muchos de los problemas que tienes es porque no sabes y te da miedo estar solo. (...) Vas a ir el jueves, vas a salir, va a ser encantadora la cita, van a terminar juntos. Pero en tres años vas a volver a estar aquí con la misma historia, pero diferente nombre".

Este intercambio lo llevó a reflexionar sobre su comportamiento y su miedo al abandono, lo que finalmente lo llevó a decidir alejarse temporalmente de las citas para concentrarse en su propio crecimiento personal. La historia de Yordi Rosado ofrece una perspectiva singular sobre los desafíos emocionales que enfrentan muchas personas después de una separación, así como sobre la importancia de trabajar en uno mismo antes de embarcarse en nuevas relaciones.

La dependencia emocional puede resultar sumamente dañina para el bienestar psicológico y emocional del individuo que la enfrenta. Puede desencadenar emociones como ansiedad, depresión y una autoestima reducida, lo que a su vez puede obstaculizar la capacidad de la persona para forjar vínculos interpersonales sanos y equilibrados.

Yordi Rosado se divorció dos veces de Rodríguez

Fuente: Tribuna Sonora