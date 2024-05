Actor de 'How I Met Your Mother' es arrestado por apuñalar 20 veces a su novia en LA

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En días recientes, trascendió la noticia de que un actor de la afamada sitcom, How I Met Your Mother, fue arrestado después de que, presuntamente, apuñaló a su novia, una maquilladora de efectos especiales identificada como Allie Shehorn, de 35 años. Según algunos reportes, la víctima fue localizada en su dormitorio con diversas heridas de arma blanca en varias partes de su cuerpo.

Según algunos informes, la madre sustituta de la víctima Christine White, fue la primera en encontrar a Shehorn en el interior de su habitación. La mujer explicó que fue un shock encontrar a su hija adoptiva gravemente herida: “La encontré y tuve que ir al dormitorio donde sucedió (…) Eso fue un espectáculo agradable”, declaró la fémina. De acuerdo con información emitida por algunos medios de comunicación locales, la maquillista sufrió heridas en varias partes de su cuerpo.

Nick Pasqual fue actor de HIMYM por apuñalar a su novia 20 veces

Si bien, Allie recibió alrededor de 20 puñaladas, en el cuello, brazos y abdomen, lo cierto es que la víctima logró sobrevivir al ataque y fue estabilizada en un hospital, donde fue sometida a diversas cirugías. Actualmente, se desconoce su estado de salud. Mientras tanto, Nick Pasqual, quien es identificado como un actor de menor rango, escapó de Los Ángeles (lugar en el que ocurrió el ataque a Texas).

Según se dice, Pasqual tenía planeado cruzar la frontera con México hacia Sierra Blanca con la finalidad de escapar de las autoridades, pero logró ser interceptado en un puesto de control fronterizo y no cumplió con su cometido. Por ahora se desconoce cuál será su sentencia y cómo llevará su proceso penal. Nick no resulta ser alguien reconocido en la industria, pero se sabe que ha trabajado en producciones de gran renombre como en Cómo Conocí A Tu Madre y America’s Most Wanted.

Actualmente, Pasqual está detenido bajo los cargos de intento de asesinato, robo residencial en primer grado con una persona presente y lesiones a la pareja sentimental. Según datos de medios locales, el sujeto podría llegar a hacerse acreedor a una sentencia de cadena perpetua, en caso de ser declarado culpable. Por ahora, el individuo se encuentra retenido en Texas, pero próximamente será extraditado a Los Ángeles, sitio en el que ocurrió el atentado.

