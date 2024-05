Actriz filtra que teme que su hija se dedique a la actuación por los abusos de la industria

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda de que la carrera de actuación es una de las más envidiadas del mundo, ¿la razón? Dicha profesión está acompañada de una gran fortuna, fama e incluso glamour, no por nada los eventos como los Oscar y la MET Gala tienen una gran atención por parte de la audiencia, esto es debido a que brinda la oportunidad de que la gente pueda apreciar más de cerca el mundo de las estrellas.

Sin embargo, se dice que no todo lo que brilla es oro y, con el pasar de los años, varios famosos han ido denunciando que, su ascenso a la fama fue todo menos un cuento de hadas, sino por el contrario, tuvieron que lidiar con una gran cantidad de depredadores sexuales, siendo que varios de ellos sufrieron abuso por parte de estas personas, quienes en su mayoría, rara vez reciben alguna consecuencia por parte de las autoridades.

Molly Ringwald afirma que teme por el bienestar

Entre estas estrellas se puede nombrar a la afamada protagonista de El Club de los Cinco, Molly Ringwald, quien al igual que varias celebridades comenzó con su carrera cuando aún era demasiado joven, lo que la llevó a aparecer en cintas de gran renombre de los años 80 y 90, como es el caso de Un experto en diversiones, Dieciséis velas, La chica de rosa y Malicious; pero ni siquiera su arrollador talento impidió que recibiera acoso y abuso en Hollywood.

La noticia trascendió en días recientes, cuando Ringwald acudió como invitada al podcast WTF, donde confirmó que, desde joven sufrió abuso, así como también resaltó que era muy difícil ser una histrionista joven en la ciudad de las estrellas y no estar rodeada de depredadores sexuales: “Oh, se aprovecharon de mí. No puedes ser una joven actriz en Hollywood y no tener depredadores”, declaró la estrella de cine.

Molly Rinwald afirma que buscó disuadir a su hija de dedicarse a la actuación

Por otro lado, la famosa reveló que está sumamente preocupada por su hija Mathilda, de 20 años, quien está comenzando con su carrera en la actuación; sin embargo, lejos de llenarse de orgullo, Rinwald ha dejado en claro que teme por el bienestar de su descendiente, resaltando que ha buscado persuadirla para que se dedique a otra profesión: “Es aterrador”, declaró la celebridad en el mencionado podcast.

