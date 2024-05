C. Tangana llegará a Ciudad de México presentando su película; de esto trata

Ciudad de México.- El cantante español C. Tangana, reconocido por su innovador estilo musical, está listo para regresar a la Ciudad de México, aunque esta vez lo hará desde la gran pantalla. El próximo 9 de junio, se estrenará el documental Esta ambición desmedida en el Auditorio BB, ubicado en la colonia Hipódromo de la alcaldía Cuauhtémoc. Esta película muestra el arduo trabajo detrás de su exitosa gira Sin cantar ni afinar.

Esta ambición desmedida es un documental dirigido por Santos Bacana, Rogelio González y Cristina Trenas, que muestra el lado menos glamuroso de la vida de C. Tangana, cuyo nombre real es Antón Álvarez Alfaro. La cinta muestra los desafíos que enfrentó durante su gira más ambiciosa hasta la fecha.

Según Cristina Torres, una de los directorea, "lo que nos pareció interesante es que esto es lo que no se suele ver. A Pucho (C. Tangana) lo ves triunfando en un escenario, pero no te das cuenta de que detrás hay este sufrimiento, esta exigencia y este perfeccionismo. Rara vez toma el camino fácil o se siente satisfecho. Al final, conseguir hacer algo que tenga un impacto, que sea bueno y potente, viene a costa de que haya mucho drama