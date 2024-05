"Chupa hue..": Tras volverse mujer y veto en 'Hoy', actor estalla con reportero de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

Mayer desde hace varios años que se ha mostrado abierto con el tema de la vestimenta, afirmando que para él no tiene género y todos son libres de vestirse como mejor les parezca, incluso al estar dentro de La Casa de los Famosos este no tuvo problemas al momento de transformarse en mujer, usar uno de los vestidos de sus compañeras, peluca y hasta se maquilló, junto al resto del 'Team Infierno', cumpliendo un reto de equipo.

Pero el patriarca de la dinastía Mayer no es el único que piensa en ello, pues de igual forma su hijo mayor, Sergio Morí, que acaba de retirar el Mayer de su apellido, de igual forma ha salido ha eventos usando lo que se considera ropa de mujer, como blusas y faldas, posando en alfombras rojas o en videos, lo que al igual que con su polémico padre, también lo han hecho acreedor de cientos de críticas y dudas sobre su verdadera orientación sexual.

Sergio Mayer. Internet

Y ahora, durante la alfombra roja de la obra de teatro La Historia de Juana, un reportero de la empresa San Ángel le cuestionó respecto a este tema de la vestimenta, a lo que este sin perder la sonrisa dijo que no le extrañaba que hicieran eso, pero que a él no lo tiene sin cuidado dado a que conoce bien a su hijo, sabe que es un alma libre como él y con la suficiente inteligencia para no catalogar la ropa y dejarse llevar por los estigmas pasados.

Pero eso no fue todo, pues el actor de novelas como La Fea Más Bella, declaró que por él la gente pueden seguir tirándole, pues no le afectaban y él solo "chupa hue...", haciendo referencia que se le resbala lo que digan y él hará lo que crea mejor para él solamente, y que las criticas, los chismes y los insultos solo lo hacen más fuerte, lo motivan a seguir saliendo adelante, incluso afirma que lo impulsan a ser mejor.

Fuente: Tribuna del Yaqui