Él es Oscar Curi, el influencer que se hizo viral por su supuesta muerte tras viaje a la India

Comparta este artículo

Lima, Perú. - En los últimos días, el nombre de Oscar Curi se volvió tendencia en redes sociales debido a los rumores sobre su presunta muerte. El influencer peruano, conocido por sus viajes y críticas gastronómicas, supuestamente falleció tras consumir comida callejera en su reciente viaje a la India, o al menos así es como se hizo viral.

La alarma sobre su muerte surgió a partir de un mensaje publicado en su cuenta de TikTok, el cual es el siguiente: "Lamentablemente Oscar Curi y su mamá han fallecido". Esta noticia generó un gran revuelo y dejó a muchos de sus seguidores y a la comunidad en general preguntándose sobre la veracidad de la información y sobre quién es realmente Curi.

Te podría interesar Óscar Curi Tiktoker Óscar Curi muere durante viaje a la India; le advirtieron que era peligroso ir

Oscar Curi alertó sobre la comida callejera. Foto: Internet

¿Quién es el influencer peruano?

Oscar Curi, nacido el 2 de mayo de 2004, es un tiktoker peruano que ganó fama internacional por sus videos en los que prueba comida de diversos países y comparte sus opiniones. Con más de 440 mil seguidores en TikTok y publicaciones que superan las 20 millones de reproducciones, Curi se ha destacado en la plataforma por su contenido único y aventurero.

En uno de sus últimos videos, el joven de 20 años expresó su malestar tras consumir comida callejera en la India: "Me acabo de intoxicar fuerte; me duele la barriga pero fuerte. No vengan a la India, es un país bien contaminado". En otra publicación, subrayó: "No coman comida callejera en la India. Esa comida fue lo más extremo y horrible que comí en toda mi vida. Esa comida es la peor en todo el mundo, es una tontería y eso te da una sentencia al cielo. Te hace sentir débil, con sueño, espero recuperarme pronto".

Sin embargo, la situación sobre lo que le sucedió se volvió aún más confusa cuando alguien modificó la biografía de Curi en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "NOTICIA: Lamentablemente Oscar Curi y su Mamá han fallecido". Esta modificación dejó a sus seguidores en un estado de incertidumbre, ya que el influencer también había expresado sus planes de viajar a países como Pakistán, Corea del Sur, Indonesia, Brasil, Sudáfrica, Kenia, y Rusia, pero desde entonces no ha habido más noticias sobre él. Mientras continúan las especulaciones y la incertidumbre, muchos esperan una confirmación oficial para esclarecer la situación.

Fuente: Tribuna