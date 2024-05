Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Ayer miércoles 29 de mayo, el actor Nick Pasqual fue arrestado y acusado de varios delitos graves, incluido el intento de asesinato de su exnovia, la maquilladora Allie Shehorn. El violento incidente, ocurrido el 23 de mayo, tiene a toda la comunidad de Hollywood y al mundo entero impactados.

De acuerdo con un informe policial citado por el medio PEOPLE, el ataque ocurrió a las 4:30 de la madrugada del 23 de mayo cuando Pasqual supuestamente irrumpió en la residencia de Shehorn en Los Ángeles, California y la apuñaló varias veces. Las heridas resultantes fueron graves, y la Fiscalía de Los Ángeles señaló en un comunicado que Pasqual "utilizó un cuchillo durante la comisión del crimen" y "causó grandes lesiones corporales a la víctima en un contexto de violencia doméstica". Es relevante mencionar que la maquillista había solicitado recientemente una orden de restricción contra Pasqual.

Nick Pasqual es detenido por intento de asesinato de su exnovia Allie Shehorn. Foto: People

Tras el ataque, Pasqual huyó de la escena, pero fue capturado posteriormente en un puesto de control fronterizo en Sierra Blanca, Texas, entre Estados Unidos y México. Las autoridades lo identificaron rápidamente y lo arrestaron, iniciando su traslado al condado de Los Ángeles para enfrentar los cargos correspondientes.

El 29 de mayo, el actor fue formalmente acusado de intento de asesinato, robo residencial en primer grado con una persona presente y agresión a una pareja, conviviente, prometido, novio, novia o progenitor de un hijo. De ser encontrado culpable, el famoso podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.

Escándalo en Hollywood: Arrestan a actor de 'Rebel Moon' por intento de asesinato. Foto: Redes

Por su parte, el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, manifestó su apoyo a Shehorn en un comunicado de prensa difundido por el medio ya mencionado: “Mis pensamientos y mi más sentido pésame están con la víctima de este horrible incidente”, declaró Gascón. “Nuestra oficina, incluida nuestra Oficina de Servicios a las Víctimas, le brinda nuestro apoyo y recursos mientras se embarca en el largo y difícil camino hacia la recuperación del trauma físico y emocional que ha sufrido”.

Para quien no sepa quién es Nick Pasqual, este es conocido por sus roles en producciones como Rebel Moon, How I Met Your Mother, Poor Paul, y National Day Riff. Su carrera en Hollywood se ha basado básicamente en roles para series y películas de mediana categoría, pero su implicación en este grave delito dejó en riesgo su futuro en la actuación.

En cuanto a Allie Shehorn, por su parte, es una maquilladora conocida en Hollywood, ella ha tenido participaciones en películas como Mean Girls, Rebel Moon, y Babylon. La mujer tiene una carrera bastante solida en el mundo del maquillaje profesional, además ha trabajado en numerosas producciones de alto perfil. La profesional enfrenta un arduo proceso de recuperación, mientras que la industria del entretenimiento sigue de cerca el desarrollo de este caso.

Hay que señalar que el Departamento de Policía de Los Ángeles sigue indagando en el caso para que no exista ningún cabo suelto y se haga justicia de manera adecuada.

Fuente: Tribuna