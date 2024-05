“Estúpi...”: Niurka Marcos arremete contra Olivia Collins “por metiche”

Ciudad de México. - El año pasado, una estilista llamada Ana Karen Bermúdez acusó a Niurka Marcos de no pagarle cerca de 85 mil pesos por unas extensiones de cabello postizo. Aunque al principio este asunto no atrajo mucha atención, recientemente volvió a ser noticia.

En un reciente encuentro con la prensa, Olivia Collins fue cuestionada sobre su opinión respecto a los famosos que son noticia por no pagar por ciertos servicios. La actriz expresó que ella siempre cumple con sus pagos y sugirió que Niurka debería ser empática y tratar de llegar a un acuerdo si efectivamente debe dinero.

Yo soy muy cumplidora. Todo el mundo merece su remuneración. No sé el caso de Niurka, pero yo no lo haría. (Le aconsejaría) que fuera empática, no tiene caso pelear, que trate de llegar a un acuerdo. Que si debe, pida prestado”, comentó Collins.