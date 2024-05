Ferka revela infidelidad de Jorge Losa con Serrath; apoya a Guty Carrera y expone su acoso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y también presentadora de TV, Ferka, de nueva cuenta ha dejado en shock a Televisa y a millones de internautas, debido a que confirmó infidelidad de su expareja, el galán de origen español, Jorge Losa, con la también reconocida histrionista, Serrath, aprovechando para hundirla en redes sociales al apoyar el "no es no" del deportista y estrella de realitys, Guty Carrera, destacando que puede exponer su acoso sexual hacía él y otros más.

La exparticipante de Enamorándonos se encuentra en el momento más polémico de su vida, debido a que desde hace varios días que en TV Notas la acusaron de ser la responsable de separar a Jorge y María Fernanda Quiroz. Pero eso no fue todo, pues Guty salió a acusarla de acosarlo por todos los mensajes que ha estado exponiendo en redes sociales de la fugaz relación que tuvieron, señalando que si él hubiera hecho algo de lo que ha hecho ella.

Ante estos señalamientos de acoso y de ser la tercera en discordia en la que parecía una relación sentimental feliz, fue la propia Ferka la que salió a hablar, pues además de que señaló que su colega en el equipo de 'Leones' en Guerreros 2020, estaba en lo correcto y apoyó su #NoEsNo, también dejó en claro que sí fue la responsable de que ella y Losa terminaran su relación después de casi un año juntos.

Principalmente tocó el tema del su excompañero en Guerreros e Inseparables, señalando que ella no está de acuerdo con su movimiento por ser su amigo, sino que como persona no tolera el acoso hacía nadie: "Apoyé un hashtag, 'no es no' y eso va para todos, para mujeres, hombres, elles, todes. Cuando decimos que 'no' es no. Yo a este hombre lo conozco desde hace cuatro años, ha sido gran compañero mío de trabajo. Yo no me voy a meter sobre las opiniones de otras personas o parejas o gente, eso no lo sé".

Ante este hecho, la exparticipante de La Isla declaró que tiene pruebas de lo que hace ahora ya lo ha hecho anteriormente: "Se armó Troya, porque obviamente está involucrada una persona, una persona, que me queda claro que si ya le voy a entrar al quite, pues hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas de que es un modus vivendus de este personaje. Entonces, no crean que nada más hablo por hablar, porque además yo subirme al tren del mam... no me interesa".

Pero no solo la justicia la motivó, pues confesó que también tiene un tema personal con la exparticipante de La Casa de los Famosos, pues señaló que se metió en una relación, la de ella: "Creo que no habla muy bien de una persona que tiene un ‘amor propio’ que además usa este doble discurso que juegan al universo y al chakra y la ching... y que son buenos seres, y un buen ser no se mete en relaciones donde hay parejas o al menos no hay como un respeto propio. Imagínense, es una fila cañón de gente que es víctima de este ser mitómano, de mi tema yo tengo muy claro qué fue lo que pasó".

Finalmente, cuando fue cuestionada sobre su compañero en Las Estrellas Bailan en Hoy, destacó que no sabía absolutamente nada de él y señaló que sí, que Serrath sí lo buscó, afirmando que para ella fue una bajeza: "No pues Jorge ya está no sé en dónde, yo la verdad no tengo contacto con él. Es muy insinuante, la señora, ¿cómo se llama esto? Rebaja. Eso se llama ofrecimiento, baratería, sí. En las rebajas de remate, es lo que hay".

Fuente: Tribuna del Yaqui