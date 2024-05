"Hijo del diablo": Flor Rubio estalla en vivo de 'VLA' y destroza a conductor de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y famosa presentadora de TV, Flor Rubio, vuelve a dar de que hablar por su presunto insoportable mal humor, debido a que recientemente acaban de exponer que estalló en vivo de Venga la Alegría en contra del reconocido conductor de TV Azteca y colega en los espectáculos, Ricardo Casares, destacando que lo destrozó sin piedad al haberlo llamado "hijo del diablo" por este motivo.

Una constante dinámica que caracteriza al matutino de la empresa del Ajusco es sin duda el Sin Palabras, en el que sus presentadores sacan a relucir esa vena competitiva que los ha llevado a verse involucrados en muchas críticas y ataques, además de suscitar discusiones en más de una ocasión entre los mismos conductores que se dividen en dos equipos, los nombres de 'El Pueblo' y 'Los Favoritos'.

Y ahora, una vez más esta dinámica ha ocasionado que salgan los denominados 'demonios internos' de uno de sus colaboradores, Flor Rubio, pues a través de un video en su cuenta de Instagram, Ricardo compartió un video en el que Luz Elena González revela que se enojó tanto Rubio al verse perdiendo que a ella le gritó que era "una bruja" y a Casares que era un "hijo del diablo", ocasionando un revuelo entre el resto.

Ante este hecho, Casares quiso reclamarle, pero la presentadora de Dulce y Picosito señaló que nada de lo que se le acusaba era cierto hasta que exhibieran una prueba concreta de que durante el juego les dijo eso, mientras que colegas como Kristal Silva y Mauricio Bacelata, afirmaron que esas eran mentiras que ellos nunca escucharon que Rubio se expresara de esa manera en contra de ellos dos.

Es por eso que el expresentador de Ventaneando fingió que dejaba de grabar y simplemente bajó su celular, engañando a Flor para que confesara, y esta al pensar que ya no había nadie grabando admitió que sí le dijo en su cara que era un "hijo del diablo", tras lo que Casares celebró y le reveló que si siguió grabando y tenía la prueba: "Cuando no gana hace trampa cuando la trampa no funciona ¡OFENDE!... Mi amiga @florrubiooficial está incontrolable después del sin palabras jaja. Como siempre final inesperado donde se ve que el pueblo es adicto a las mentiras", expresó Ricardo.

