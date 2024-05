'Inmaculada' ¿De qué trata la nueva película de terror de Sydney Sweeney?

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una devota monja descubre oscuros secretos que desafían lo que siempre había creído. El género del terror ha revivido con Inmaculada, una película que promete dejar con traumas a todos los amantes de los thrillers. Dirigida por Michael Mohan, esta inquietante historia protagonizada por Sydney Sweeney se estrenó en México y el resto de Latinoamérica hoy 30 de mayo de 2024, y ya comenzó a dar de qué hablar.

Inmaculada sigue la vida de Cecilia, una monja interpretada por Sydney Sweeney, quien se traslada a un remoto convento en la campiña italiana en busca de consagración espiritual. Lo que parecía ser un retiro tranquilo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando Cecilia descubre que el convento oculta oscuros secretos y horrores que desafían toda lógica.

Con una duración de 1 hora y 29 minutos, la película lleva al espectador en un ambiente claustrofóbico y aterrador. A medida que Cecilia recorre los pasillos y rincones del convento, se enfrenta a fuerzas malignas que amenazan con destrozar su alma y poner en duda su fe.

Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en Euphoria, The White Lotus y la más reciente comedia romántica Anyone but You, ofrece una interpretación magistral en Inmaculada y Sweeney ha demostrado una vez más por qué es considerada una de las grandes promesas de Hollywood. El director Michael Mohan, quien anteriormente trabajó con Sweeney en el thriller erótico Los voyeurs, aprovechó al máximo el talento de la actriz en esta cinta que no dejará defraudado a nadie.

Además de Sydney Sweeney, Inmaculada cuenta con un elenco impresionante que incluye a Álvaro Morte, conocido por su papel en La casa de papel; Benedetta Porcaroli de Baby; Giorgio Colangeli de Mindemic; y Simona Tabasco de The White Lotus.

Álvaro Morte interpreta al Padre Sal Tedeschi, una figura importante en el convento que tendrá un impacto crucial en la vida de Cecilia. Simona Tabasco, por su parte, asume el rol de la Hermana Mary, una novicia que se convierte en una aliada inesperada de Cecilia en su lucha contra la oscuridad del convento. El guión de Inmaculada fue escrito por Andrew Lobel, que trabajó antes en el cortometraje de acción surcoreano PUBG Ground Zero.

La película además se rodó en Roma, una ciudad que ya por sí misma recuerda a la religión católica y alberga varios secretos del Vaticano, algo muy parecido a lo que se ve en la cinta. Cabe mencionar también que Sweeney no solo protagonizó la película, sino que también asumió el papel de productora, revisando el guión, encontrando patrocinadores y contratando al director. Después de finalizar las grabaciones, Sweeney compartió su entusiasmo en Instagram, agradeciendo al reparto y al equipo por su arduo trabajo.

He aprendido mucho y no puedo esperar para compartir toda la locura que creamos contigo, escribió la actriz

Con su estreno en Latinoamérica el 30 de mayo de 2024, Inmaculada ya es considerada por muchos como una gran obra maestra del terror desde la primera entrega de El Conjuro y que sin duda será un éxito de taquilla este año; no dejes de verla y de disfrutar la magistral actuación de la hermosa Sydney Sweeney.

Fuente: Tribuna