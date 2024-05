¿La corrió de su casa? 'Cazzu' se muda con Inti a nuevo hogar para iniciar otra vida

Ciudad de México.- 'Pasado, pisado', tras apenas unos días más tarde la ruptura entre 'Cazzu' y Christian Nodal, ella ha decido darle vuelta a la página y comenzar a reconstruir su vida sin el artista mexicano. La rapera argentina ahora vela por el bienestar de su hija Inti y el de ella. Para su nuevo comienzo, la compositora estrenó casa y la ha presumido en redes; en ella vivirá al lado de su bebé de apenas unos meses de nacida.

'Cazzu' sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía de un emotivo momento familiar. En la imagen aparece al fondo la madre de la cantante, quien sostiene en brazos a la pequeñita. Las tres mujeres están en una habitación infantil que apenas está siendo amueblada, pues en ella sólo hay una cuna sin colchón. Además, en letras pequeñas la estrella escribió: "nuevos comienzos", seguida de un corazón con una venda, lo que da pista de que está en proceso de sanar heridas y curar su corazón luego de su reciente separación del sonorense.

'Cazzu' vía instastory

Esta es la primera vez que la intérprete de Mentiste deja pistas sobre su vida íntima tras la ruptura, puesto que hasta ahora había mantenido un perfil bajo en los medios. Incluso su silencio dio pie a que crecieran los rumores acerca de los motivos detrás de la separación, en los cuales se acusaba a su familia de haberle robado al exponente de música regional mexicana. Las especulaciones llegaron a tal grado que Nodal tuvo que emitir un mensaje en defensa de 'Cazzu' para detener los comentarios de odio.

Nodal deslindó a la familia de 'Nena Trampa' de cualquier polémica. Aseguró que las versiones que circulan en medios de comunicación son falsas y que carecen de fundamento. Pidió al público ser consciente del daño que causan con los mensajes agresivos dirigidos hacia los seres queridos de Julieta, por lo exigió que cesara la violencia.

Mi gente les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias".