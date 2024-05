Paola Durante manda recado a Belinda y hace escalofriante confesión en caso de Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida exmodelo de la TV, Paola Durante, acaba brindar una sincera entrevista para Venga la Alegría, en donde sin reparos y con total honestidad le quiso mandar un contundente recadito a la famosa actriz y también cantante de pop, Belinda, por la interpretación que hizo sobre ella, lo que la llevó a hacer una escalofriante confesión sobre el polémico caso de asesinado del difunto presentador, Paco Stanley.

Debido al aniversario de un cuarto de siglo, la relevancia y el interés que prevalece pese a todos los años, al rededor del homicidio, Prime Video decidió realizar una serie sobre este hecho, narrando los momentos de su deceso y todo el proceso legal después, la cual se estrenó el pasado viernes 24 de mayo de este año, resaltando todo lo que tuvieron que enfrentar la exmodelo antes mencionada y el presentador Mario Bezares.

Primero que nada, Durante señaló que en la serie, ¿Quién lo Mató? ha podido ver un poco del trabajo que realizó Belinda para aparecer ante la pantalla, destacando que no está molesta, sino que le cuestionaría si entiende lo que ella vivió en esa temporada: "Pero bueno, nunca es tarde, también me gustaría sino verla un día y decirle: ¿Qué sentiste?, ¿Qué sentiste de interpretar a una niña que vivió una injusticia?, y si es fácil ser Paola Durante".

Tras esto, puntualizó para TV Azteca que no se ha sentado ver la serie, pero lo que ha visto la ha hecho recordar lo más escalofriante para ella, y es que en ese momento apenas y era una "niña", que muchos no lo ven así, pero que apenas y llegaba a sus 20 años, así que era en realidad una niña en medio de todo ese dolor, drama y señalamientos: "Fíjate que yo la he visto de lejos y digo ‘no si es’ en varias ocasiones se parece a mi. O sea, obviamente Belinda no me conoce y lo que pudo haber visto en la tele que tal vez ella pensaba que yo hablaba así, porque era una niña, yo creo que lo que quiere demostrar ella, es que yo era una niña".

Con respecto a si el hijo de Mario no sería de él, sino del padre de Paul Stanley como se ha dicho, Durante simplemente señaló que ella no pensaba en hablar de ese tema, pues no era algo que le respondería: "De ese tema no voy hablar, es algo que no me corresponde a mí, es tema de ellos y yo de lo único que puedo hablar es de lo que me pasó a mí, de lo que yo viví".

Finalmente, aclaró que sí demandará a la serie para conocer todo sobre la muerte del presentador de Pácatelas, pues no tuvieron su permiso para usar la imagen y tampoco hubo dinero: "Es porque cuando tú hablas de una historia, si hablas tú de esa historia y monetizas, tienes que pagarle a la persona o tienes que pedir autorización, a mí no me llamaron, no me pidieron autorización, entonces es por eso que vamos a demandar, la verdad es que no estoy enojada, siento que con todo eso que está pasando, después de 25 años como que se me está haciendo justicia".

